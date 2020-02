Diakonie ist neuer Träger für Kindergarten „Grünes Tal“ in Pegau

Pegau

Kurz vor seinem 19. Geburtstag ist der Kindergarten „Grünes Tal“ in Pegau in eine neue Trägerschaft übergegangen. Wobei dieselben christlichen Grundlagen bestehen bleiben. Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Pegau, die seit der Eröffnung am 1. Februar 2001 die Verantwortung trug, hat diese nun an die Diakonie Leipziger Land übergeben, informiert deren Sprecherin Cornelia Killisch. Viele Eltern, Mädchen und Jungen, Vertreter von Diakonie und Gemeinde besiegelten den Beginn des neuen Abschnitts für die Einrichtung jetzt mit einem Gottesdienst im Luthersaal, der sich wie der Kindergarten im Lutherhaus befindet. Der Pegauer Stadtrat hatte dem offiziellen Wechsel zum 1. Januar bereits vor einem Jahr zugestimmt.

Neuer Träger behält Bewährtes bei

„Schön, dass wir den Beginn unseres Zusammengehens mit einem Gottesdienst beginnen“, sagte Diakonie-Geschäftsführer Harald Bieling. „Für und mit unserem Herrn und Gott wollen wir diese Arbeit gerne tun.“ Ein neuer Träger heiße keineswegs, dass sich alles ändern werde. In 19 Jahren „Grünes Tal“ ist viel Gutes und Bewährtes entstanden: ein Team, das sich gefunden hat, hohes Vertrauen der Eltern, Wohlwollen von Stadt und Bürgermeister, ein sehr guter Ruf und eine Kirchgemeinde, die hinter ihrem Kindergarten steht.

Keine Kita: Diakonie bleibt bei „ Kindergarten “

„Wir wollen dies gern weiterführen und entwickeln, unterstützen und ergänzen“, so Bieling. Vom „Grünen Tal“, das sich bewusst seit jeher „ Kindergarten“ nennt, habe man gelernt. Die Diakonie werde diesen schönen Namen für neue Einrichtungen übernehmen und nicht länger von „Kitas“ sprechen.

Kirchgemeinde gestaltet Inhalte weiter mit

Laut Stefan Winkelmann, Fachbereichsleiter Kinder und Jugend bei der Diakonie, wird der bisherige religionspädagogische Schwerpunkt des „Grünen Tals“ mit Andachten, Tischliedern, Besuchen des Pfarrers und anderem erhalten bleiben. Es gebe eine Kooperationsvereinbarung mit der Kirchgemeinde, die wie bisher „fröhlich und intensiv die Inhalte mitgestalten“ wird. Für eine Aufnahme ist aber Kirchenzugehörigkeit keine Bedingung.

Diakonie übernimmt weitere Einrichtungen

Im „Grünen Tal“ in Pegau dürfen 49 Kinder betreut werden. Es ist der zwölfte Kindergarten der Diakonie Leipziger Land. Zum Jahresende soll der Neubau am Pegauer Vorwerk hinzukommen, der den Namen „Regenbogen“ tragen wird. Auch eine in Rötha entstehende Einrichtung wird künftig mit betreut.

Kontakt: Diakonie Leipziger Land, Kindergarten „Grünes Tal“, Grünes Tal 3, 04523 Pegau, Telefon 034296/4 97 46, kiga.gruenes-tal-pegau@diakonie-leipziger-land.de, www.diakonie-leipziger-land.de

