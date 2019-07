Landkreis Leipzig

Fast 90 Bäume und Sträucher hat die Diakonie Leipziger Land jetzt angepflanzt. Möglich wurde das an ihren verschiedenen Einrichtungen dank großzügiger Spenden. Nachdem das Sturmtief Friederike im Januar 2018 und der trockene Sommer im vergangenen Jahr viele Lücken in den Baumbestand gerissen hatten, bat die Diakonie um Unterstützung für Neuanpflanzungen. Daraufhin haben fast 50 Privatleute, Familien und einzelne Firmen gespendet. Insgesamt sind so nahezu 3500 Euro zusammengekommen. „Das ist eine großartige Summe“, freute sich Diakonie-Geschäftsführer Harald Bieling. „Wir sind ganz überwältigt von so viel Hilfe.“

Jugendliche der WaldWerkStatt+ helfen in Threna

Um Diakonie-Gebäude wie Kindergärten und Altenpflegeheime wurden nun viele Gehölze wie Duftschneeball, Esskastanie und Beeren-Stämmchen, Blutbuche, Flieder, Linde, Ahorn und andere Bäume sowie Sträucher neu gesetzt. Tatkräftige Unterstützung gab es dabei vom Jugendberufshilfeprojekt WaldWerkStatt+, so zum Beispiel an der Kindertagesstätte „Vier Jahreszeiten“ Threna, wo auch die Mädchen und Jungen begeistert mit Hand anlegten und nun weiter fleißig gießen.

Neuanpflanzungen sind hoffnungsvoller Neuanfang

„Wir danken allen Spendern, deren Unterstützung buchstäblich Früchte tragen wird und von der auch zukünftige Generationen etwas haben werden“, sagte Harald Bieling. „Sie haben dazu beigetragen, dass unsere Bewohner, Kinder und Mitarbeiter auch zukünftig naturnah, umgeben von viel Grün und in einem angenehmen Umfeld aufwachsen, leben, arbeiten, spielen und lernen können.“ Die vielen jungen Bäumchen seien ein „hoffnungsvoller Neuanfang“.

Von Cornelia Killisch