Die Arbeit auf dem Trebsener Friedhof ist sein Leben

Trebsen/Neichen

Nirgendwo fühlt er sich lebendiger als auf dem Friedhof. Draußen besteigt Mike Moosdorf kein Auto. Auf dem Gottesacker aber rattert und knattert er auf dem kleinen Traktor, als gäbe es kein Morgen. Schwungvoll geht es um Ecken und Hecken, über Stock und Stein. So rasant, dass sein blauer Arbeitskittel mitunter vergnügt in den Lüften tänzelt. Trotz aller Ernsthaftigkeit ist MM ein Spaßvogel – ein Mittelding aus Louis de Funès und Gunter Böhnke.

Das Büro von Mike Moosdorf befindet sich direkt neben der Friedhofskapelle. Er muss nur durch die Tür gehen. Quelle: Thomas Kube

Der Friedhofsarbeiter mit dem breiten Mittelscheitel spricht ein noch breiteres Sächsisch. Wer ihm lauscht, kann sich Kino oder Kabarett glatt sparen. Dabei hat es Moosdorfs Mike nicht leicht. Auch auf dem Friedhof würden die Leute komplizierter. Gemeint sind ausdrücklich nicht die Heimgegangenen. Von denen kennt er fast alle. Manche von ihnen verehrt er. Wie den Herrn Doktor, dem er verdanke, überhaupt noch unter den Lebenden zu sein.

Lebensretter Bernhard Ullrich, der Herr Doktor

Er führt an den Grabstein von Sanitätsrat Bernhard Ullrich. Dieser habe ihn als Stift in mancher Nacht sogar im Schlafanzug behandelt, sagt der einstige Asthmatiker: „Wenn ich es zu sehr auf der Plauze hatte, krachte mich mein Vater in den Trabi und ab ging es zu Herrn Ullrich.“ Der habe nie jemanden abgewiesen, verneigt sich MM. „Der Herr Doktor sagte immer: Wenn ich dich mit der Kippe erwische, ich hau’ dir die Ohren vom Stamm!“

Der Trebsener Friedhof. Die kirchliche Anlage wurde 1912 eröffnet. Quelle: Thomas Kube

Moosdorf, Mitte 50, habe nie gewagt, eine Zigarette anzurühren. Angst vorm Tod hat er freilich nicht. Der Tod gehöre zum Leben. Was verpasse man schon noch? Er wisse, wo er hingehe, wenn es so weit sei. Schon Ur-Großmutter Linna habe Gräber ausgehoben. Wie er sich bestatten lassen würde? MM bockt: „Sag’ ich dir nicht.“ Friedwald? MM scheint wenig begeistert. Seebestattung? Jetzt feixt er: „Ich als Nichtschwimmer, also bitte.“

Arbeit des bekannten Bildhauers Georg Wrba

Er lässt den Motor an und ehe man sich’s versieht, ist der Traktorfahrer fast komplett hinter den Büschen verschwunden. Zu orten ist er nur noch durch die von A nach B huschende Glatze, die an die Rundumleuchte der Feuerwehr erinnert. Zum Stehen kommt Moosdorf erst am Denkmal für den 1939 verstorbenen Papierfabrikbesitzer Johannes Wiede – eine Arbeit des bekannten Dresdener Bildhauers Georg Wrba.

Die Auferstehungsszene des bekannten Bildhauers Georg Wrba. Die Arbeit ist Bestandteil des Denkmals für Papierfabrikbesitzer Johannes Wiede. Quelle: Thomas Kube

Der Verlust schmerze noch immer, gesteht der Friedhofsarbeiter. Neben der Auferstehungsszene deutet Moosdorf auf die Umrisse der sechs gestohlenen Bronzeplatten. Dreiste Diebe hatten das Buntmetall vor zehn Jahren mitgehen lassen. Man habe sie nie schnappen können, das Ermittlungsverfahren sei längst eingestellt. Dabei berichtete damals sogar der ruhmreiche MDR in seiner Reihe „Kripo live“ über den spektakulären Fall.

Friedhof als Spiegel der Gesellschaft

Ob er damals im Fernsehen zu bestaunen war: „Sehe ich so aus? Am Drehtag war ich krank, ich nenne das Fügung“, sagt er und feixt wieder. Um schnell die Contenance zu finden: „Nicht mal unter den Kommunisten hatte man sich an den Platten vergriffen. Ausgerechnet in der reichen Zeit wird gemaust!“ MM denkt an die Worte des einstigen Pfarrers Walter Schormann: Der Friedhof ist der Spiegel der Gesellschaft.

Der kunstvoll gestaltete Eingang zum Trebsener Friedhof ist ein beliebtes Fotomotiv. Quelle: Thomas Kube

Auch Herr Schormann liegt hier, sagt Mike Moosdorf. Er kümmere sich nicht nur um den Friedhof, sondern schließe zu Gottesdiensten auch die Trebsener Kirche auf. Ein kleines Schild markiere dort den Lieblingsplatz von Pfarrer Schormann. Als Andenken und in großer Dankbarkeit, sagt Moosdorf. Er selbst habe den Weg zu Gott erst als Teenager gefunden. Damals, im Nachbardorf Neichen, seinem Heimatort.

Erinnerung an Sturm- und Drangzeit

Die Neichener Kirche war zu der Zeit noch eine Ruine, baupolizeilich gesperrt und mit Holzbrettern vernagelt. Es seien vor allem junge Leute gewesen, die das Gotteshaus in zahllosen Einsätzen gerettet hätten, erinnert sich Mike Moosdorf an seine Sturm- und Drangjahre. Jugendwart Wolfhart Neumann und Stefan Reuther, damals 19, heute bekannter Restaurator, gehörten zu den Aktivisten der ersten Stunde.

Aktivposten Mike Moosdorf bei der Gräberpflege. Quelle: Thomas Kube

Der Turm wurde von innen gestrichen. Irgend jemand muss den Farbtopf auf die Glocken gestellt und ihn dann vergessen haben, mit nach unten zu nehmen. Am Wochenende, als ein anderer die Glocken läutete, sei dem Unglücksraben der Farbtopf auf den Kopf gefallen. MM jedenfalls war nicht der Montagsmaler. Moosdorf ist gelernter Dreher, wurde nach dem Umsturz, wie er sagt, im Betrieb entlassen. „Das war damals so, es waren überall zu viele.“

Fleißige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Anders als heute. Ein-Euro-Jobber gebe es längst nicht mehr. Und so müsse er als 80-Prozent-Kraft sehen, wie er das tägliche Pensum schaffe. Wege harken, Wiese mähen, Immergrün pflanzen: „Das wissen die Zehnten gar nicht.“ Zum Glück aber habe er sehr fleißige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer: Inge-Lore und Bernd Hempel sowie Silke Sporbert seien nicht mehr wegzudenken.

Auf der gepflegten Anlage hat alles seinen Platz. Quelle: Thomas Kube

50 bis 60 Plätze biete die Friedhofskapelle. Im Lockdown war die Anzahl der Trauergäste stark begrenzt. Alle Bänke mussten raus. Und auf jeder Seite standen nur fünf Stühle: „Da sah es aus wie beim Zirkus Sarrasani“, sagt Moosdorf mit betretener Miene. Es sei für alle eine sehr bittere Zeit gewesen: Wer durfte Abschied nehmen und wer nicht. Viele litten noch heute unter der Beschränkung von einst.

Corona macht alles anders

Mit Sorge blickt Moosdorf auf die steigenden Infektionszahlen. „Der Tod ist nicht planbar.“ In der bisher schlimmsten Corona-Zeit hätten sich die Urnengemeinschaftsanlagen so schnell gefüllt, dass er mit der nächsten UGA kaum hinterher kam. Niemand solle Corona herausfordern, man müsse die Krankheit ernst nehmen. Andererseits: „Wann die Uhr abläuft, liegt nicht in unserer Macht. Das entscheidet jemand ganz anderes.“

Als Teenager fand Mike Moosdorf zum Glauben. Quelle: Thomas Kube

Mike Moosdorf packt sein Mittagbrot aus. Lustvoll beißt er in die eine Bemme, die andere bietet er dem Reporter an. Er spricht über Martha Krause, die einstige Kirchnerin von Trebsen. Jeden Tag habe sie die Glocken geläutet. 1995 sei sie gestorben. Zwar laufe die Grabstelle jetzt ab, doch nach Rücksprache mit den Kindern übernehme der Friedhof die weitere Pflege – als Ort des Gedenkens an eine liebe Frau.

Leichenzug vor geschlossener Bahnschranke

Skispringer Heinz Schramm, Harald Heidenreich, der Stalingrad überlebte, Bürgermeisterin Heidemarie Kolbe, die er sehr schätzte – Mike Moosdorf weiß viel über die Verstorbenen zu berichten. Und auch darüber, dass die Trauergemeinde in Neichen früher von der Kirche bis zum Friedhof ziehen musste. Auf dem Weg dorthin wartete der Leichenzug nicht selten an der geschlossenen Bahnschranke – zur Verwunderung der Reisenden.

Von Haig Latchinian