Regis-Breitingen

Frisch herausgeputzt steht jetzt das Gebäude von Stadtbibliothek und Heimatverein in Regis-Breitingen da. Mit Hilfe von frühzeitig gezahlten Ausgleichsbeträgen, deren Entrichtung Grundstückseigentümer im Stadtsanierungsgebiet „Alt-Breitingen“ zunächst lange und lautstark abgelehnt hatten, wurde die Fassade des Baus im Eck zwischen Forst- und Heinrich-Pestalozzi-Straße instand gesetzt. Knapp 66 000 Euro wurden für das Vorhaben eingeplant.

Dabei wurden auch Arbeiten am Blitzschutz ausgeführt und Ausbesserungen am Giebel vorgenommen, Dachdecker waren im Einsatz. Probleme gab es bei der Erneuerung der Porphyrtreppe in der Pestalozzi-Straße, die ein Ringfundament beheben sollte.

Bibliotheksgebäude in Breitingen steht unter Denkmalschutz

Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, waren zuvor Abstimmungen mit der Behörde erforderlich gewesen. So konnte die Stadt laut Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke) nicht einfach die Fassadenfarbe bestimmen. An manchen Stellen musste sie zweimal aufgetragen werden, weil, wie Anwohner erklärten, Schmierfinken die hellen Flächen verunstaltet hatten.

An manchen Stellen ist zweimal „gemalert“ worden, weil die neue Fassade gleich wieder beschmiert wurde. Quelle: Jens Paul Taubert

In der Bürgerfragestunde der April-Stadtratssitzung regte ein Anwohner die Bemalung einer Front mit dem Stadtwappen an. Das würde doch aufwerten. Für Lenk kommt dafür nur die Seite mit der Bekanntmachungstafel in Frage; dieser Aushang soll eigentlich auch noch erneuert werden. Dass die Denkmalschutzbehörde dem Wappen zustimmt, könne er sich aber nicht vorstellen. Eine öffentliche Antwort steht noch aus.

Von Olaf Krenz