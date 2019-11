Die Blauen Reiter von Borna – 170-jährige Geschichte

Borna

Vor 170 Jahren zogen sie in Borna ein, sieben Jahrzehnte später verließen sie die Stadt wieder: die königlich-sächsischen Karabinier, die der Volksmund die „Blauen Reiter“ nannte. Wegen ihrer blauen Uniformen, mit denen sie das Stadtbild prägten. Darum geht es in einer neuen Ausstellung im Bornaer Museum.

Borna jahrzehntelang geprägt

Im Mittelpunkt der Schau steht, unübersehbar, ein Pferd. In Originalgröße. Und mit gutem Grund. Schließlich handelt es sich beim Bornaer Karabinierregiment um die – neben dem Dresdner Garderegiment – wohl wichtigste berittene Einheit zu sächsisch-königlichen Zeiten. Die Truppe prägte die Stadt über Jahrzehnte. Immerhin dürfte zu den Hoch-Zeiten des Regiments jeder zehnte Bornaer in irgendeiner Form mit dem Militär verbunden gewesen sein, schätzt Museumsmitarbeiter Thomas Bergner.

Soldaten in Borna , Roda und Pegau

„Als die Soldaten im Jahr 1849 in Borna anrückten, hatte die Stadt vielleicht 5000 Einwohner.“ Wobei das Regiment mit seinen insgesamt fünf Eskadronen auch in Roda bei Geithain sowie in Pegau stationiert war. Zunächst kamen 473 Soldaten, später waren es nahezu 700. Und sie kamen mit ihren Pferden, so dass in der Stadt an die 1000 Armeepferde gelebt haben dürften. Wohl auch deshalb kam es hier in den 80er-Jahren des vorletzten Jahrhunderts zum Ausbruch der Pferdekrankheit, die heute als „Bornaer Krankheit“ in jedem veterinärmedizinischen Lehrbuch steht.

Regimentsgründung in Borna

Dass es vor 170 Jahren zur Gründung des Karabinierregiments kam, war eine Spätfolge der Napoleonischen Kriege. In deren Folge war Sachsen nicht nur um nahezu die Hälfte seines Territoriums verkleinert worden, auch die Armee wurde halbiert. Jahrzehnte später aber erschienen den Regierenden in Dresden die verbliebenen 12 000 Mann, die noch unter sächsischen Waffen standen, zu wenig, so dass es zur Regimentsgründung in Borna kam. „Warum gerade in Borna, das lässt sich heute nicht mehr sagen“, erklärt Experte Bergner.

Wirtschaftlicher Aufschwung in Borna

Fest steht, dass die Soldaten und Offiziere zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führten. Von den Militärs profitierten Schmiede ebenso wie Schuster und Sattler, Bäcker sowieso. Und auch die Bornaer Gastwirte fanden angesichts hungriger wie durstiger Landser ihr erkleckliches Auskommen. Die Karabinier waren noch lange Jahre weitgehend „Außenschläfer“. Heißt: Sie waren in Bürgerwohnungen untergebracht, wovon auch Gebäude wie das heutige Museum am Reichstor noch bis in die jüngere Vergangenheit zeugten. Bergner: „Hier befanden sich ein Pferdestall und Mannschaftsquartiere.“ Gut sichtbar noch bis vor 22 Jahren, als das Gebäude umgebaut wurde.

Stiefel, Säbel und Helme

Weil es bei Ausstellungen in Museen heutzutage mehr denn je auf die optisch-sinnliche Wahrnehmung ankommt, freut sich Ausstellungsmacher Thomas Bergner, dass es zahlreiche positive Reaktionen auf die öffentliche Suche nach Materialien und Sachzeugen für das Karabinierregiment, auch in der LVZ, gab. Zu sehen sind zwei Mannschaftsstiefel ebenso wie die berühmte blaue Uniform, Säbel und Helme. Auch eine mobile Schmiede, die noch funktioniert, gehört zu den Ausstellungsstücken.

Pferd aus Pappmaché

Im Mittelpunkt aber steht ein großes Kavalleriepferd aus Pappmaché, ausgerüstet mit allem, was der Karabinier seinerzeit bei sich hatte. Sattel, Taschen und Säbel und sogar ein Lanzenhalter. Dass die Lanze nicht neben dem Sattel steckt, hängt mit der schieren Länge der Waffe zusammen, sie wäre schlichtweg zu groß. Das lebensgroße Pferd stammt aus Grimma. Es handelt sich um eine Leihgabe des dortigen Husarenvereins.

Kaserne in der heutigen Bornaer Stauffenbergstraße

Drei Jahre hatte der durchschnittliche sächsische Wehrpflichtige zu dienen, der in Borna nach dem Bau der Kaserne in der heutigen Stauffenbergstaße zwischen 1893 und 1901 ebendort untergebracht war. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, den das Regiment in Finnland erlebte. Nach Kriegsende wurde das Regiment aufgelöst, und es zogen Soldaten eines Freikorps in die Kaserne ein. Wie auch schon in den Jahren zuvor blieben viele Soldaten nach dem Ende ihrer Dienstzeit in Borna und hinterließen bis heute bleibende Spuren. Das heutige Hotel „Drei Rosen“ gehört einem Regimentsveteranen, aber auch das jetzige „Bierstübel“ in der Altenburger Straße.

Sitz des Bornaer Landratsamtes

Die Kasernen wurden später auch als Notwohnungen und Feuerwehrgerätehaus genutzt. „Es gab sogar Überlegungen für die Nutzung als Krankenhaus“, erklärt Thomas Bergner. 1935 zog die Wehrmacht ein, nach Kriegsende folgten zunächst die Amerikaner und dann für 47 Jahre die Sowjetarmee. Seit 2003 sind die vormaligen Kasernen Sitz der Landkreisverwaltung.

Ausstellung läuft bis zum Juni 2020

Eröffnet wird die Ausstellung über die „Blauen Reiter“am Mittwoch, 17 Uhr. Sie ist bis zum 30. Juni 2020 zu sehen.

Von Nikos Natsidis