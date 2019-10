Die Kino-Saison in Regis-Breitingen wird verlängert

Regis-Breitingen

Das Kultur- und Kunst-Projekt „Inside – Out“ drängt in seinem Abschlussmonat verstärkt in die Öffentlichkeit von Regis-Breitingen. Zunächst informiert der veranstaltende Verein Kulturbahnhof Markkleeberg über fünf Termine. Drei führen die Kino-Aktion vom September fort, in den anderen präsentieren sich weitere Akteure. Insgesamt sind in dieser zweiten Phase acht Künstler und Kulturschaffende seit August zwischen drei und zwölf Wochen am Projekt im Pleißestädtchen beteiligt.

Der aus Berlin stammende Architekt und Stadtentwickler Simon Korn hat, ausgehend vom verfallenen Kino in der Bornaer Straße, das (zeitweise) Wiederaufleben von Filmvorführungen angeschoben. Wobei es ihm auf den Weg dahin angekommen ist.

Mit Regisern Sitzmöbel gezimmert

Mit Einheimischen Sitzmöbel zu zimmern, die für die Gemeinschaft gebaut sind, dann aber als private Erinnerung ans gemeinsame Schaffen für den Einzelnen dienen sollen. Lust und Verführung zu entfachen, etwas in der Gruppe, mit anderen zu erreichen. Mit vielen ins Gespräch zu kommen, die sich auch untereinander austauschen, und zusammen Zeit zu verbringen.

Regis-Breitingen Kino-Projekt bei "Inside - Out": Architekt, Stadtentwickler und Künstler Simon Korn (hinten, helle Pullover) mit den unter seiner Anleitung von Einheimischen gebauten Kino-Möbeln auf dem Markt. Quelle: Kulturbahnhof/Ina Luft

Der Open-Air-Premiere auf dem Markt folgten drei Kino-Veranstaltungen an wechselnden Orten. Womit Korn überaus zufrieden war. Jetzt kommen die Filme inhaltlich näher an Regis-Breitingen heran. Am Sonntag ist in Zusammenarbeit mit der Gruppe „Kino in Bewegung“ von der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig die Langzeitdokumentation „Brückenjahre“ von Peter Benedix zu sehen. Es geht um drei Dörfer in der Lausitz, die dem Braunkohletagebau weichen sollen. Die Vorführung beginnt 18 Uhr im ehemaligen Modehaus, Rathausstraße 10.

Film „Meine Heimat Regis-Breitingen “ wird gezeigt

Am 17. Oktober ab 19 Uhr wird an gleicher Stelle der Streifen „Meine Heimat Regis-Breitingen“ gezeigt, den Regio-TV Borna 1998 im Auftrag des Heimatvereins erstellt hatte.

Zwei Tage später, am 19. Oktober, 18 Uhr, wird im Gemeinschaftsgebäude (Laube) der Wohnsiedlung „Kuchenstück“ der Filmaufführung eine Gesprächsrunde folgen. Dabei geht es um Clemens von Wedemeyers „Big Business“, in dem er mit Gefangenen der Justizvollzugsanstalt Waldheim den gleichnamigen Slapstick-Klassikers von Stan Laurel und Oliver Hardy (Dick & Doof) nachspielt.

Das-Projekt bei "Inside - Out": will noch mehr Filmprojekte nach Regis bringen. Quelle: Kulturbahnhof/Ina Luft

Themenabend „ Schlaflosigkeit “ im Kulturbahnhof

Zum Themenabend „ Schlaflosigkeit“ lädt der Kulturbahnhof am 12. Oktober, 18 Uhr, ins Modehaus ein. Dort will Jessica Arseneau ihr Projekt „Die Nacht durchgemacht?“ vorstellen. Dazu hat sie Geschichten von Einheimischen gesucht über schlaflose Nächte mit ganz verschiedenen Hintergründen: Nachtschichten im Tagebau, in der Brikettfabrik, in einer Bäckerei; durchtanzte Nächte beim Bergmannsfest, in Tanzsälen; Sorgen um die Zukunft in den 1990er-Jahren und um den Verlust des Arbeitsplatzes.

Die vertraulich behandelten Geschichten hat die Kanadierin künstlerisch aufgearbeitet. Dazu gibt es eine Lesung mit der Schauspielerin Jennifer Demmel und die Projektpräsentation des Künstlerduos Roswitha von den Driesch und Jens-Uwe Dyffor, das häufig Klanginstallationen und Videos verbindet.

„Umzugsgeschichten“ aus Regis gesucht

Weitere Veranstaltungen sollen in der zweiten Monatshälfte folgen, ehe es dann am 27. Oktober erneut um Erzählungen der Menschen von Regis-Breitingen gehen soll. Bis dahin will Ingeborg Lockemann „Umzugsgeschichten“ zusammentragen (Kontakt: lockemann@gmx.net). Die Stadt sei davon geprägt, „dass stets viele Menschen hierher gezogen oder auch von hier weggezogen sind.

Nicht nur der Tagebau machte Umzüge nötig, auch in den 90ern gab es große Bewegungen“, so die Berlinerin. „Ich suche Menschen aus Regis-Breitingen, die mir von ihren Umzügen erzählen. Woher kommen Sie? Sind Sie mehrmals umgezogen? Sind Menschen, die Ihnen nahe sind, weggezogen? Wo wohnen diese heute?“ Dazu sollen Fotos von eng damit verbundenen Gegenständen entstehen. Das Ganze will Lockemann schließlich bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken (Modehaus, 15 Uhr) vorlegen – als kleines Erinnerungsheft.

Von Olaf Krenz