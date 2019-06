Kommentar von André Neumann

Beim Thema Grundschule Deutzen ist kommunikativ einiges aus dem Ruder gelaufen. Eine ungewisse Woche lang hatten Eltern Zeit, ihren Frust wachsen zu lassen. Die Einladung zum Elternabend ließ das Schlimmste befürchten. Und als es dann fast genau so kam, waren die Emotionen schon viel zu hoch gekocht, als dass noch ein vernünftiges Gespräch möglich gewesen wäre.

Man hätte wissen können, wie die Volksseele in Deutzen tickt. Seit Jahren abgehängt, die frühere Gemeinde wirtschaftlich am Boden mit bis heute unübersehbaren Auswirkungen, ein andauernder Kampf um die Schule im Ort, und auch nach der Eingemeindung nach Neukieritzsch fühlt man sich noch als fünftes Rad am Wagen. In so einer Situation hätte es einer sehr guten Moderation bedurft, um den Eltern einen vorübergehenden Umzug der Grundschule nach Neukieritzsch schmackhaft zu machen.

Und eines Vertrauen bildenden Zeichens an die Deutzener. Warum konnte in den fünf, sechs Wochen, die die Gemeinde sich genommen hat, bevor sie die Eltern über den miserablen Zustand der Elektroanlage und den aus ihrer Sicht einzigen Ausweg informierte, nicht auch ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderates über das Festhalten am Schulstandort herbeigeführt werden? Der hätte die Wogen womöglich ein wenig geglättet.

Auch wenn die aktuelle Situation nicht erleichtert worden wäre. Ganz abgesehen davon, dass über die Ursachen der jetzt festgestellten Elektrik-Mängel und über die Frage der Verantwortlichkeiten noch zu reden sein wird.

Schlimmstenfalls steht den Eltern jetzt wieder, wie schon 2016, ein ungewisser Sommer bevor. Schon damals hatte die Gemeinde eine Einschulung Deutzener Erstklässler in Neukieritzsch vorbereitet. Die Eltern kämpften um ihre Schule und erhielten wenige Tage vor Schuljahresbeginn die Aufnahmebestätigung für Deutzen.

Auch jetzt wollen sie kämpfen und Deutzen nicht aufgeben, dass haben sie nachdrücklich klar gemacht. Sollte es da auch nur den Zipfel einer Lösung außerhalb der „Notauslagerung“ nach Neukieritzsch geben, die Gemeinde sollte ihn gemeinsam mit dem Elternrat ergreifen.

Mail an den Autor: a.neumann@lvz.de