Die Netze werden eingeholt: Auf zum Fischerfest in Regis-Breitingen

In diesem Jahr soll es in Regis-Breitingen wieder ein Fischerfest geben. Im vorigen Herbst war das traditionelle Abfischen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Diesmal hoffen der Feuerwehrverein der Stadt Regis-Breitingen und der Fischereibetrieb Etzold „Forellenhof Borna“, die Veranstaltung durchführen zu können – trotz des aktuell steigenden Inzidenzwertes.

Fischer Jürgen Etzold mit einem Zander. Am Sonntag lädt er gemeinsam mit dem Feuerwehrverein zum Fischerfest in Regis-Breitingen ein. Quelle: Jens Paul Taubert

Fischwagen und Imbiss

Eingeladen wird für Sonntag, 17. Oktober, ab 10 Uhr an den Kirchteich. Nahe der Bushaltestelle an der Oberschule wird der Fischereibetrieb seinen Fischwagen aufstellen und sowohl zubereiteten als auch frischen Fisch anbieten. Gegrilltes und Getränke gibt es am Stand des Feuerwehrvereins. „Wobei es aktuell eher nach Glühwein als nach Bier aussieht“, scherzt Marko Jobst vom Vereinsvorstand.

Zwei Fischzüge vorgesehen

Ab 13 Uhr werden die Regiser Handballer voraussichtlich Kaffee und Kuchen anbieten. Für den Nachmittag ist auch ein Auftritt von Kindern der Grundschule geplant. Gefischt wird natürlich ebenfalls. Gegen 11 Uhr und gegen 13 Uhr können die Besucher des Fischerfestes den traditionellen Fischzügen mit dem Netz zuschauen.

