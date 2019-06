Borna

Die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) ist gerade 25 Jahre alt geworden –und hat ihre Mieter am Hochhaus beschenkt. Die bekamen am Freitagabend die fertig gestellte „Null“ übergeben. Bereits im März hatten die Bauarbeiten auf dem bislang eher tristen Areal begonnen, nun ist alles fix und fertig.

140 000 Euro hat das Unternehmen investiert, um neue Wege anzulegen, Bäume zu pflanzen, Spielgeräte aufzubauen und Sitzecken zu schaffen. Selbst eine Boule-Fläche findet sich auf dem Gelände und erfreute sich schon am Freitag großer Beliebtheit.

„Wir als BWS feiern in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen, wir haben quasi Silberhochzeit – mit unseren Mietern, mit der Stadt Borna und ihrer Verwaltung, unseren Partnerunternehmen und natürlich mit allen Menschen hier in der Stadt“, erklärte Jan Czinkewitz, Geschäftsführer der BWS bei der Eröffnung. Deshalb könne ihm kein besseres Geschenk zur BWS-Silberhochzeit einfallen als der neue Park „An der Null”. Entstanden sei eine kleine Oase, „die die Lebensqualität in unserer Stadt ein weiteres Stück erhöht“.

Von Julia Tonne