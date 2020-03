Die Vögelgruppe – Das ist Röthas Moped-Gang

Rötha

Noch ist die Winterpause nicht vorbei, und die Vögel stehen noch im Stall. Mit vollen Tanks, damit die von innen nicht korrodieren, und mit ausgebauten Batterien.

Vögel im Stall, Tanks und Batterien? Die Rede ist von Mopeds, besser Kleinkrafträdern, die einst in der DDR in einem Werk in Suhl gebaut wurden und Vogelnamen trugen. Die Schwalbe dürfte noch sehr vielen ein Begriff sein, man sieht sie gelegentlich noch immer über die Straßen rollen. Von ihr gab es die meisten, sie wurde damals am längsten gebaut, von 1964 bis 1986. Doch es gab auch noch den Spatz, den Star, den Sperber und den Habicht.

Matthias Graichen (39) besitzt gleich zwei davon, einen Star und einen Habicht. Stefan Wellmann hat eine Schwalbe. Der Dritte in der Runde derer, die man als Gründer der Interessengruppe bezeichnen kann, ist Matthias König. Der hat zwar keinen Vogel, aber mit einem SR 2 und einem S 51 zwei ebenfalls legendäre Fahrzeuge aus Suhl und mit einer RT-Motorrad aus Zschopau auch noch das älteste Fahrzeug in der Vögelgruppe.

Freitags trifft man sich in der Garage

Die drei Nachbarn, die gegenseitig von ihren Schätzen in der Garage wussten, meinten irgendwann, sie könnten doch gemeinsam was machen. Mit der Zeit wurden sie immer mehr, und so entstand die Vögelgruppe – in der auch Motorräder und Mopeds ohne Vogelnamen gern gesehen sind.

Irgendwann mieteten sich die Männer und die bislang einzige Frau zwischen 28 und 56 eine Garage, in der sie sich freitags treffen zum Fachsimpeln, zum Hantieren an den Fahrzeugen und zum Planen von Ausfahrten. Zwischen Werkzeugkisten, Büchsen und Kanistern steht natürlich auch immer ein Kasten Bier bereit.

Stefan Wellmann ist der Jüngste in der Runde. Seine Schwalbe ist schwarz und trägt ein Bundeswehrkreuz. Das kommt nicht von ungefähr. Der 29-Jährige, der in der Gruppe die unangefochtene Stelle des Chef-Mechanikers inne hat, dient als Zeitsoldat. Er ist KfZ-Meister und Ausbilder im Technik-Ausbildungszentrum in Aachen.

Als Neunjähriger Rasenmäher zerlegt und zusammengebaut

Die Technik lockte ihn schon als Neunjähriger. Damals zerlegte er einen Rasenmäher seines Vaters. Es setzte eine Standpauke mit der Aufforderung, ihn wieder zusammenzubauen. Am nächsten Morgen lief die Maschine tatsächlich wieder, bestätigt sein Vater.

Mit 15 reparierte er die Mopeds seiner Kumpel, später baute er ihnen Musikanlagen in die Autos. Für die eigene Schwalbe, die schon lange zerlegt dastand, hatte er erst nach der Scheidung von seiner Frau Geld und Zeit, erzählt der junge Mann.

Der sich wie seine Freunde schon auf Ostern freut. Denn dann zwitschern wieder die Vögel los. Sie werden in der Garage flott gemacht, bevor die erste Fahrt zur Waschanlage führt, wo der Winterstaub abgespült wird. Allerdings: Einige der Fahrzeuge sieht man in Rötha oft schon vorher im Faschingsumzug.

Rennen werden nicht gefahren

Feste Termine für Ausfahrten sind unter anderem das Oldtimertreffen zum 1. Mai in Espenhain und im Juni das Kinder- und Jugendfest. Vielleicht, überlegt Stefan Wellmann, können sie dort ein Mopedtaxi für Kinder anbieten und an einem Stand zeigen, wie man Moped-Teile zerlegt.

Andere gemeinsame Ausfahrten werden spontan geplant. Zum Kyffhäuser würden sie gern mal, was für die betagten Fahrzeuge schon eine ganz schöne Strecke wäre. Die sind 40 Jahre und älter, weswegen auch keine Rennen gefahren werden. Bis jetzt sind aber immer alle aus eigener Kraft nach Hause gekommen, auch wenn schon mal ein Schalthebel abgebrochen und ein Auspuff abgefallen ist. Wurde alles unterwegs repariert.

Eine Bitte an Autofahrer haben die Mitglieder der Vögelgruppe noch: „Seid bitte rücksichtsvoll und auf der Hut!“ Die alten DDR-Mopeds sind nämlich schneller, als man es ihnen ansieht. Autofahrer würden gelegentlich glauben, sie hätten beim Überholen der Oldtimer-Kolonne leichtes Spiel. Ehe sie merken, dass Spatz, Star und Co. 60, 70 Sachen schaffen und die Schwalbe sogar über 80 Kilometer je Stunde drauf hat, naht schon der Gegenverkehr. Wenn es dann eng wird, haben die Zweiradpiloten natürlich das Nachsehen.

