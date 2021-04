Die Wahrheit übers Kriegsende in Trebsen und die Legende von Torgau

Trebsen

Amerikanische und sowjetische Soldaten stießen 1945 erstmals in Torgau aufeinander. Nein, das geschah schon vorher in Trebsen. Hartnäckig halten sich Legenden und Gerüchte, die sich als falsch herausstellten. Hobby-Historiker Dirk Reinhardt hat sich tiefgründig mit den Geschehnissen befasst und weiß, was sich wirklich am 24. April vor 76 Jahren begab. Demnach spielte tatsächlich seine Heimatstadt Trebsen eine wichtige Rolle gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, auch wenn diese etwas anders aussieht, als manche meinen.

Als die US-Armee von Westen aus auf die Kleinstadt vorrückte, stand dort die einzige noch intakte Brücke über die Mulde zwischen Eilenburg und Colditz. Bauen lassen hatte sie 1895 Anton Wiede als Zufahrt für seine Papierfabrik. Über sie wurde Stroh vom Bahnhof Neichen per Pferdebahn und später mit von Lokomotiven gezogenen Zügen in den Betrieb gefahren.

Fabrikarbeiter verhindert Sprengung

Vor Eintreffen der US-Truppen, so Reinhardt, sollte sie eigentlich wie die anderen Viadukte in die Luft gejagt werden, um deren Vormarsch aufzuhalten. „Die Sprengladungen waren schon angebracht. Aber der Fabrikarbeiter Max Hunger durchschnitt rechtzeitig die Zündkabel“, weiß er zu berichten. Die deutschen Soldaten, die sich bereits nach Neichen und Nerchau zurückgezogen hatten, konnten nicht mehr eingreifen.

Die mit einem Gleis ausgestattete Brücke ins Gelände der Papierfabrik Trebsen war gegen Kriegende 1945 die einzige intakte Muldequerung zwischen Colditz und Eilenburg. Nur weil amerikanische Soldaten dort die Uferseite wechselten, kam es zu den Begegnungen mit der Roten Armee an der Elbe in Leckwitz und Torgau. Quelle: Thomas Kube

Amerikaner unter Beschuss

Am 16. April nahmen die Amerikaner Trebsen ein. Reinhardt: „Sie liefen an diesem Tag schon mal zu Fuß über die Werksbrücke, gerieten aber von der Wehrmacht unter Beschuss. Außerdem wurden sie von der Luft aus von ihren eigenen Leuten angegriffen, die dachten, es würde sich um Deutsche handeln.“ Es gab Verletzte und zwei tote Zivilisten.

Draufsicht: Die Mulde-Brücke zur Papierfabrik von Johannes Wiede aus der Luft. Quelle: Thomas Kube

Kurzes Vorrücken auf Neichen

In Kompaniestärke, also mit rund 150 Soldaten, rückten die Amerikaner nun auf Neichen vor, errichteten dort einen Brückenkopf und lieferten sich Kämpfe mit der Wehrmacht. „Nach nur einem Tag mussten sie zurück, denn sie wurden gebraucht, um Leipzig zu erobern“, erklärt Reinhardt. „Trebsen wurde währenddessen von einigen US-Soldaten weiter gesichert.“ Erst am 20. April erhielten sie wieder Verstärkung.

Bataillon überquert die Mulde

Als sich die Deutschen drei Tage später nach Osten zurückzogen, entstand eine Lücke. Diese nutzten die Amerikaner, um am 24. April ein ganzes Bataillon von Bennewitz nach Wurzen zu versetzen. Weil über die Ruinen der dortigen Brücke nur einige Soldaten aufs andere Muldeufer gelangen konnten, nutzte der Großteil die Werksbrücke Trebsen. Sie war also das entscheidende Bauwerk, um mit fast 900 Soldaten und Jeeps den Fluss zu überwinden, der zur Jalta-Konferenz im Februar 1945 als künftige Grenze zwischen den Sowjets und den Westalliierten festgelegt worden war.

Erstes Treffen mit Roter Armee in Leckwitz

„Gegen 16 Uhr erging an jenem 24. April der Befehl, eine Patrouille von Trebsen aus loszuschicken, um zu schauen, wie weit die Rote Armee schon gekommen ist, und mit dieser Kontakt aufzunehmen“, schildert Dirk Reinhardt. „Oberleutnant Albert L. Kotzebue fuhr aber nicht nur die genehmigten fünf Meilen, also acht Kilometer, weit, sondern bis zur Elbe. In Leckwitz bei Strehla stieß er am 25. April, 11.30 Uhr, als erster auf einen Russen zu Pferd. Dieser wies den Weg zu seinen Vorgesetzten, die am östlichen Flussufer standen.“

Begegnet sind sie sich dort am Ufer auf einem Leichenfeld. „Die Russen hatten wohl versehentlich viele Zivilisten getötet“, sagt Reinhardt. Kein idealer Rahmen, um ihn für die Nachwelt zu verewigen; die Bilder wären zu grausam gewesen.

Russen von Torgau kommen nach Trebsen

Weil in Trebsen keine Nachricht von Kotzebue eingetroffen war, gingen zwei weitere Patrouillen auf Fahrt, eine davon unter dem Kommando des Oberleutnants William D. Robertson. Sie traf am 25. April, 16.30 Uhr, auf der zerstörten Elbe-Brücke in Torgau auf die Rote Armee. „Robertson war cleverer. Er lud vier Russen ein und brachte sie über Wurzen und die Werksbrücke Trebsen in die Villa von Papierfabrikbesitzer Johannes Wiede“, erklärt Dirk Reinhardt, dem ein Foto von dieser Runde vorliegt.

In der Villa des Trebsener Papierfabrikbesitzers Johannes Wiede, die als Gefechtsstand von Oberst Charles M. Adams diente: Amerikaner und Rotarmisten erheben am Abend des 25. April 1945 die Gläser. Quelle: NARA Washington

Foto von Torgau nachgestellt

Noch am selben Abend ging die Fahrt weiter nach Naunhof zu US-Divisionsgeneral Emil F. Reinhardt, der tobte, weil sich seine Aufklärer nicht an die erlaubte Fünf-Meilen-Begrenzung gehalten hatten. „Am Ende freute er sich aber, denn es handelte sich um seine Leute, die zuerst den Russen begegnet waren“, sagt der Hobbyforscher. Das historische Foto von Torgau, das in die Geschichtsbücher einging, wurde später nachgestellt.

Nachgestellt: Dieses Foto von der Begegnung amerikanischer und sowjetischer Soldaten auf den Trümmern der Torgauer Elbbrücke hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Quelle: Archiv

Ohne Trebsen weder Leckwitz noch Torgau

„Ohne dass die Amerikaner am 24. April in Trebsen die Mulde überquert hätten, hätte es weder Leckwitz noch Torgau gegeben“, bilanziert Dirk Reinhardt. „Amerikaner und Russen wären wahrscheinlich Tage später und woanders aufeinander getroffen.“ So aber nahm die Geschichte ihren Lauf. Torgau wurde international berühmt. Sogar die Kopplung einer amerikanischen Apollo-Kapsel mit dem sowjetischen Sojus-Raumschiff am 17. Juli 1975 soll sich einem damaligen Bericht zufolge über dieser Elbestadt vollzogen haben.

Legende lebt als Wahrheit weiter

„Die wahre Geschichte kam erst nach der Wiedervereinigung raus. Die Amerikaner suchten nach den eigentlichen Geschehnissen, in der Folge forschten auch deutsche Historiker. Es tauchten alte Dokumente auf. Doch da hatte sich der Name Torgau schon fest ins kollektive Gedächtnis eingebrannt“, berichtet Dirk Reinhardt, der die Begebenheiten ausführlich in seiner Broschüre „Über eine kleine Brücke“ veröffentlichte, die beim Verein „Trebsen erleben“ erhältlich und auf seiner Website im Internet einzusehen ist.

Flut reißt 2002 Trebsener Werksbrücke weg

Die Mulde als Grenzlinie hatte im Übrigen nicht lange Bestand. Weil die Westalliierten auf Teile Berlins bestanden, gingen sie zur Linie zurück, die später beide Teile Deutschlands über Jahrzehnte trennen sollte. Erst 1989 fiel die Mauer. 2002 folgte die Werksbrücke von Trebsen, weggerissen von der großen Flut.

Von Frank Pfeifer