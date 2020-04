Die Welt auf dem Hühnerei – Künstler aus Kitzen zeigt seine filigrane Arbeit

Pegau/Sittel

Was Künstler wie Lutz Naumann-Herbert aus Eiern alles machen können. Der 60-Jährige veredelt das Legegut von Hühnern, Gänsen und Wachteln so geschickt mit Farbe und handgeschöpftem Papier, dass daraus einzigartige Kunstwerke entstehen. „Vielleicht schlüpft daraus mal eine Zeitungsente“, lacht der Mann aus Sittel. Selbst der blaue Planet Erde findet Platz auf einem Ei und spiegelt zugleich seine Stärke als auch seine Zerbrechlichkeit wider.

Der blaue Planet auf einem Ei. Mit dieser filigranen Arbeit hat Lutz Naumann-Herbert sein Kunstschaufenster in Sittel eröffnet. Quelle: privat

Anzeige

Eröffnungs-Sekt bleibt kaltgestellt

Zu sehen ist der filigrane Eier-Kosmos – er erinnert an unser Planetensystem – im neuen Kunstschaufenster im Hühnerstall Sittel. Die ursprünglich für den Frühlingsanfang geplante Eröffnungsfeier fiel der Corona-Krise zum Opfer, doch den Sekt für seine Gäste stellt der Hausherr einfach kalt. „Dann eben ein andermal, wenn das Leben wieder in normalen Bahnen läuft.“ Das Schaufenster ist klein, aber fein und zeigt zur Straße Am Berg hin. „Ich möchte keine große Sache daraus machen“, sagt Lutz Naumann-Herbert, „es ist nur eine Kleinigkeit, was sich die Leute im Vorbeigehen angucken können.“ Die Straße führt weiter aufs Feld und wird gerade in diesen Tagen für kleine Spaziergänge genutzt.

Weitere LVZ+ Artikel

Schaufenster ist keine Corona-Idee

Das Kunstschaufenster ist keine Corona-Idee, darauf legt der gebürtige Hallenser Wert. Die Idee sei so alt wie die Pläne für den Hausbau selber und gehe auf seine Architektin zurück. „Wir haben vor sechs Jahren angefangen mit bauen. Das Grundstück war damals noch völlig verwildert und ich hätte nie gedacht, dass ich hier so lange Gestrüpp wegräume.“ Mittlerweile ist Lutz Naumann-Herbert mit seinem Mann in Sittel angekommen, hat neue Freunde gewonnen und beobachtet mit großer Freude, wie der Ort immer lebendiger wird.

Ein Bild vom Meer

In seinem Garten pflanzt der Naturfreund Kartoffeln, Gemüse und Kräuter an und freut sich über jede Erdkröte, Eidechse und jeden Igel auf dem Grundstück. „Sogar die seltene Holzbiene lebt hier.“ Mit seinem Kunstschaufenster möchte der 60-Jährige nun selbst ein Stück zur Lebendigkeit im Dorf beitragen. Aller vier, fünf Wochen wechselt er die „Deko“. „Wenn wir weiter so eingeschränkt leben müssen, werde ich wohl als nächstes ein Bild vom Meer zeigen“, so seine Überlegung.

Aus aller Herrenländer lässt sich Lutz Naumann-Herbert Zeitungen mitbringen. Ihn faszinieren das Papier und die gedruckte Schrift. In einem kleinen Buchband hat er sie für sich selber zusammengefasst. Quelle: Kathrin Haase

Faszination Papier und Zeitungen

Das Arbeiten mit Zeitungen und altem Papier übe von jeher eine Faszination auf ihn aus, mit Stein und Metall könne er dagegen nichts anfangen. Wenn Lutz Naumann-Herbert bis zu 100 Jahre alte Papierbögen in den Händen hält, streicht er sanft mit den Fingerspitzen darüber und spürt der Ästhetik des Materials nach. Manchmal sind die Seiten schon lange vergilbt oder fassen sich ein bisschen grisselig an. „Aber das ist ja das Schöne“, findet er, „zu sehen und zu spüren, wie sich Papier verändert.“

Wenn Nachrichten geschreddert werden

Familie, Freunde und Bekannte bringen dem Maler mittlerweile Zeitungen aus aller Herren Länder mit. Der Wahl-Pegauer verfügt über eine stattliche Sammlung und hat einen Großteil davon zu einem Buch gebunden. Manchmal blättert er darin und hat seine Freude an den gedruckten Seiten. Darüber hinaus schöpft der gelernte Facharbeiter für Betrieb und Verkehr des Post- und Zeitungswesens Papier aus alten Zeitungsresten. „Ich finde es irre, wie schnelllebig unsere Zeit geworden ist und dass die Nachricht von heute schon morgen nichts mehr wert ist.“

Handgeschöpftes Papier aus alten Zeitungen lässt Lutz Naumann-Herbert mit Worten wie News bedrucken. Quelle: Kathrin Haase

Die Zeitungen und damit symbolisch die Nachrichten werden zunächst grob geschreddert und bis zur Unkenntlichkeit verarbeitet. „Das ist mit viel Aufwand verbunden und eine ziemliche Sauerei“, lacht der Künstler, der Kulturwissenschaften in Meißen studierte und schon als Berufsschullehrer und Theaterpädagoge arbeitete. „Aber ich habe mir größere Vorräte angelegt und komme damit eine Weile hin.“ Das neue Papier, auf dem einzelne Nachrichtenteile noch erkennbar sind, lässt er dann mit Worten wie „News“ bedrucken.

Biblische Texte, Psalmen und Tauftexte üben auf Lutz Naumann-Herbert eine Faszination aus. Mit Tusche und Tinte kalligrafiert er sie. Quelle: Kathrin Haase

Ausstellungen in Leipzig und Chemnitz

Eigene Ausstellungen in der MDR-Fernsehdirektion in Leipzig, in Torgau oder Beteiligungen in Halle, Schkeuditz, Chemnitz und auf der Insel Vilm brachten dem Künstler, der neben der Sütterlinschrift auch die Kunst der Kalligraphie beherrscht, große Anerkennung. „Ich stelle aber genauso gerne in Arztpraxen aus, weil dort Menschen mit Kunst in Berührung kommen, die vielleicht in keine Galerie gehen würden. Es ist interessant, wie sie die Dinge sehen.“

Von Kathrin Haase