Grimma

Durch das kleine Fenster werden sonst warme Speisen gereicht. Diesmal steckt ein junger Mann kopfüber in der Luke. Ein was? Bürschchen statt Würstchen? „Das ist mir jetzt aber peinlich“, moderiert Mandy Neubauer. Nein, so was sei ihr noch nie passiert. „Ich war draußen. Da ist mir hinten die Tür zugefallen. Nun komme ich nicht mehr rein.“ Aber wozu hat man Freunde?

Freizeitsportler Thomas Mehmel, der gerade von seiner Laufrunde am Imbiss eingetroffen ist, überlegt nicht lange, klettert durch den schmalen Spalt der Durchreiche und macht wenig später von innen auf. Er sei ein Schatz, lobt ihn die Wirtin und revanchiert sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten mit einem Pfefferminztee.

Langstreckenläufer Thomas Mehmel dreht jeden Sonntag seine Runden im Stadtwald. Am Imbiss stärkt er sich. Quelle: Haig Latchinian

„Ach, nicht der Rede wert“, stapelt Thomas Mehmel tief. Er wärmt sich die klammen Finger am Becher und freue sich, seiner guten Bekannten aus der Patsche geholfen zu haben. Sie sei eine taffe Frau. Jedes Wochenende, bei Wind und Wetter, rocke sie den Laden. Er habe noch ihren verstorbenen Mann gekannt, der den Imbiss im Brückenhäuschen bis 2020 führte.

„Was kann ich euch Gutes tun?“

„Flutschfinger“, Backfischbrötchen, Quarkkeulchen – bei ihr sei noch niemand verdurstet oder verhungert, tönt Mandy Neubauer aus der Herzkammer des Kiosks. Sie wuselt wieder zwischen Fritteuse, Kaffeemaschine und Bockwurstwärmer. Es zischt und blubbert, und Frau Neubauer ruft nach draußen: „Was kann ich Euch Gutes tun?“

Die fast 100 Jahre alte Hängebrücke über die Mulde bei Grimma ist die kleine Schwester der Golden Gate Bridge in San Francisco. Mit einer Spannweite von 80 Metern gilt sie als längste ihrer Art in Sachsen. In dem Imbisshäuschen von heute, weiß der langjährige Wanderführer Klaus Büchner, wurde früher Brückengeld kassiert.

In Stoßzeiten ist am Imbisshäuschen mitunter Geduld gefragt. Quelle: Haig Latchinian

Wer in den Stadtwald und weiter über den Rabenstein zu Schiffsmühle und Fährhaus will, muss hier vorbei. Entsprechend voll kann es bei Mandy Neubauer werden. Sie braucht den Trubel wie die Ausflügler die gesunde Waldluft: „Ich bin ein Arbeitstier, rotiere 24/7.“ Ja, es scheint sogar, als fühle sie sich am lebendigsten, wenn die Schlange bis zur Mitte der Brücke reicht.

Kleines Hotel im Dschungel

So komme sie nicht ins Grübeln, sagt die 42-Jährige. Alle erdenklichen Schicksalsschläge, die ein Leben bereit halte, habe sie schon hinter sich. „Jetzt kann es nur besser werden“, tröstet sie sich. Vor anderthalb Jahren ist ihr Mann Dirk gestorben. „Mit 49, an Krebs.“ Nein, sie sei noch längst nicht drüber weg, sagt die Mutti der beiden Teenager Emily und Alexander.

Auch der leibliche Vater der Kinder ist tot. Christian starb 2017 an Tuberkulose. „Er ist in Afrika beerdigt.“ In Afrika? „Ich war mit ihm ausgewandert. Nach Guinea-Bissau. In eines der ärmsten Länder. Es war schön und katastrophal. Wir wollten ein kleines Hotel im Dschungel eröffnen. Doch das hat nicht geklappt. Nach gut einem Jahr kam ich zurück.“

Mandy Neubauer in ihrem Imbiss an der Hängebrücke. Quelle: Haig Latchinian

Die gelernte Restaurantfachfrau wuchs in Ammelshain auf. Die Eltern ließen sich scheiden, da war sie neun. Mandy besuchte in Naunhof die Oberschule, ehe sie ihr Fachabitur machte. Den Start in den Beruf erlebte sie auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Danach eröffnete sie eine Fischgaststätte in Merseburg. Später arbeitete sie als Lagerleiterin in einem Supermarkt.

Quarkkeulchen sind absoluter Renner

Ob es noch ein Heidelbeer-Glühwein sein dürfe, fragt die Wirtin. Sie lässt sich ihren Schmerz nicht anmerken. Wochentags arbeitet sie als Betriebsleiterin einer Sanitärfirma und kümmert sich obendrein noch um den Caravanplatz in der Nerchauer Straße: „46 Stellplätze für Pkw, 38 für Wohnwagen. Gäste kommen aus Deutschland, den Niederlanden und England.“

Den Platz betrieb bis zu seinem Tod ihr Mann Dirk. Er war es auch, der von der Stadt den Imbiss an der Hängebrücke gepachtet hatte. „In seinem Sinne führe ich beides weiter“, sagt Mandy Neubauer. So fühle sie sich ihm selbst auf Arbeit nahe. Unterstützt wird sie im Brückenhäuschen von ihrer Mutti. Petras selbstgemachte Quarkbällchen sind der absolute Renner.

Ein starkes Team auf der Brücke: Mandy Neubauer und ihre Mutter Petra. Quelle: Haig Latchinian

„Heiß schmecken sie eben doch am allerbesten“, weiß die Rentnerin. Sie genieße die sonntägliche Arbeit mit ihrer Tochter: „So bin ich mit ihr wenigstens diese drei, vier Stunden in der Woche zusammen. Und wir haben viel Spaß!“ Auch wenn es auf den fünf Quadratmetern sehr eng zugehe. Aber alleine sei das auf Dauer nicht zu schaffen.

„Blödsinn“ als Andenken an die Tochter

Ihr sei es damals schwer gefallen, die Tochter nach Westafrika ziehen zu lassen, erinnert sich Petra: „Bei unseren Videochats hatten wir nur geheult.“ Sie dachte, sie würde ihr Kind nie wieder sehen. Das einzige, was der Mutter damals von der Tochter blieb, war Blödsinn. Blödsinn hieß ihr Hund. Weil ein Stempel fehlte, durfte er nicht mit fliegen. 16 Jahre und acht Monate alt wurde er.

Die kleine Schwester der Golden Gate Bridge in San Francisco: die Hängebrücke in Grimma. Quelle: Archiv/Thomas Kube

Warum sie einst auswandern wollte? „In Deutschland ist alles geregelt. Da kannst du nicht neben der Spur laufen.“ Es sei die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer gewesen. „Aber man wird älter. Und vernünftiger.“ Sie sehe manches anders als die Masse. „Nehmen wir nur den Krieg in der Ukraine. Natürlich ist dieser mit nichts zu rechtfertigen. Kriege sind immer schlimm. Aber ist wirklich nur Putin schuld?“

Langeweile komme im Kiosk nie auf. Irgendwas sei immer. Jemand sprang zu Pfingsten von der Brücke. „In den schnellsten Fluss Europas!“ Nach langer Suche konnte er nur noch tot geborgen werden. Das andere Mal war ein Baum umgekippt. Der Ast traf einen Spaziergänger, berichtet Mandy Neubauer: „Mein Mann Dirk leistete Erste Hilfe.“

Freunde sind das halbe Leben

Aber es gebe auch Erfreuliches. Wenn Triathlon ist, werde genauso gegrillt wie am Männertag. „Monatelang lief im Vorjahr die Gerhard-Weber-Ausstellung.“ Die Open-Air-Fotoschau in Sichtweite des Brückenhäuschens sei von Zehntausenden besucht worden. „Zum Essen kamen viele der Touristen zu uns“, verrät die Frau vom Imbiss.

Der Grimmaer Bernd Schubert schaut mit Partnerin Lisa vorbei. Beide unterstützen die Wirtin, wo sie nur können. „Wenn ein neuer Kühlschrank kommt oder der Imbiss winterfest gemacht werden muss, sind wir da“, sagt Pfleger Schubert, der sich für eine Cola entscheidet. Bernd sei ihr bester Freund, betont Mandy Neubauer.

Bernd Schubert und Partnerin Lisa gehören zum Freundeskreis. Sie sind oft am Imbisshäuschen und helfen Mandy Neubauer, wann immer sie können. Quelle: Haig Latchinian

„Der Glühwein kocht über“, schlägt Schubert Alarm. „Das kommt dabei raus, wenn man zu viel quatscht“, schimpft die Wirtin, die umgehend in die Küche eilt. Die Radfahrer Robert Klante und Jens Dürrleder treffen mit ihren Familien aus Kössern ein. Sie stärken sich für die Rückfahrt über die andere Muldenseite – mit Pommes, Radler und, natürlich, lecker Quarkbällchen!

Öffnungszeiten im Winter: sonntags von 10.30 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Von Mai bis Oktober samstags und sonntags von 10.30 bis 19 Uhr.

Von Haig Latchinian