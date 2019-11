Die letzten 25 Grundstücke in Lobstädt sind ans Abwassernetz angeschlossen

Neukieritzsch/Lobstädt

Jetzt gibt es auch wieder Licht in der hinteren Altenburger Straße im Neukieritzscher Ortsteil Lobstädt. Kurz vor Abschluss der Bauarbeiten hatten Anwohner sich über die fehlende Beleuchtung gewundert. Die wurde erst in dieser Woche installiert, kurz vor der offiziellen Bauabnahme, die am Freitag erfolgte. „Die bisherige Straßenbeleuchtung mit Oberleitung wurde abgebaut, dafür wurden neue Masten mit LED-Leuchtköpfen aufgestellt“, sagt Tino Köhler vom Bauamt der Gemeinde Neukieritzsch.

Mit dem Aufbau der Straßenbeleuchtung endet in Lobstädt ein gemeinsames Bauprojekt des Abwasserzweckverbandes Espenhain (AZV) und der Gemeinde Neukieritzsch, das schon im August 2018 mit dem Aufschachten der Gartenstraße begann. 15 Monate später gibt es zwei neue Straßen, und der Abwasserentsorger hat in Lobstädt und damit auch in der gesamten Gemeinde Neukieritzsch sein so genanntes Abwasserbeseitigungskonzept umgesetzt.

Alle Grundstücke sind an die öffentliche Kanalisation angeschlossen

Das heißt: Alle Grundstücke, die planmäßig für den Anschluss an die öffentliche Kanalisation vorgesehen waren, sind jetzt angeschlossen. In der hinteren Gartenstraße, sagt Kerstin Kaden vom AZV Espenhain, seien die letzten 25 Grundstücke ans Netz angeschlossen worden. Dafür wurde unterirdisch komplett umgebaut. Bisher, erklärt Kaden, seien die „vorgeklärten Abwässer“ aus den alten mechanischen Kleinkläranlagen über eine Leitung in die Pleiße abgeleitet worden.

In den vergangenen Monaten seit April wurden in die schmale Straße zwei Abwasserrohre verlegt. Ein Kanal nimmt das Regenwasser auf und leitet es in die Pleiße. Im zweiten fließt künftig das Abwasser aus den Häusern zu einer Pumpstation und von dort durch den Kanal in der Altenburger Straße und den zuvor neu gebauten in der Gartenstraße zum zentralen Sammler und weiter zum Klärwerk Espenhain.

Blick in die sanierte Gartenstraße in Lobstädt. Quelle: André Neumann

Die Grundstückseigentümer, kündigt Kerstin Kaden an, werden nach der Abnahme der Baumaßnahme vom AZV aufgefordert, ihre Kläranlagen außer Betrieb zu nehmen und ihre Abwässer auf den am Rand des Grundstücks gebauten Schacht zu leiten. Sie haben dafür sechs Monate Zeit, so die technische Abteilungsleiterin des AZV.

Keine Verantwortung der Eigentümer für Funktion der alten Klärgrube

Der Zeitpunkt sei aber günstig, sich mit den erforderlichen Arbeiten gleich an das Ende der Bauarbeiten in der Straße anzuschließen, empfiehlt sie. Damit entfalle dann auch die Verantwortung der Grundstückseigentümer für Funktion und Standsicherheit der alten Klärgrube.

Die sanierte hintere Altenburger Straße in Lobstädt mit den neuen Beleuchtungsmasten. Quelle: André Neumann

Auch aus Sicht der Gemeinde sind mit der Gartenstraße und der hinteren Altenburger Straße nun zwei wichtige innerörtliche Bauprojekte erledigt worden. Zwar kam es bei beiden zu Verzögerungen und unerwarteten Problemen. In der Gartenstraße hätten Medienleitungen nicht in den erwarteten Höhen gelegen und hätten umverlegt werden müssen. Deswegen, so Tino Köhler, sei es zu einer langen Winterpause gekommen, obwohl die Straße eigentlich schon im vorigen Dezember fertig werden sollte.

In der hinteren Altenburger Straße führte der schwierige Baugrund anfangs zu Problemen mit Einbrüchen und Absenkungen, zuletzt mussten die vielen Grundstückseinfahrten aufwendig an das teils neue Höhenprofil der Straße angepasst werden. Trotz allem glaubt der Bauamtsmitarbeiter, dass die neuen Straßen bei den Anwohnern auf positives Echo stoßen werden.

Von André Neumann