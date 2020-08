Die letzten Tage des Volkskundemuseums Wyhra

Wyhra

Der Kachelofen ist schon weg. Stattdessen steht jetzt dort das originale Heizgerät, ein Ofen aus der Kaiserzeit, „so um das Jahr 1900“, sagt Hans Ketzer. Für den Leiter des Volkskundemuseums Wyhra sind es Wochen des Abschieds. Ende September schließt das Haus und wird sich bis zum nächsten Jahr wesentlich verändern. Die Vorbereitungen des Umbaus, in dessen Ergebnis aus dem Volkskundemuseum ein Museumshof mit Übernachtungsmöglichkeiten wird, haben begonnen.

Büros werden zu Wohnräumen

In Zukunft wird es enger für Ketzer und die anderen Mitarbeiter des Volkskundemuseums. Kisten müssen mit Akten gefüllt werden, und wenn das Museum am 31. August endgültig geschlossen wird, müssen auch die Mitarbeiter aus ihren angestammten Büros im ersten Stock raus. Die Büros werden Bestandteil der neuen Ausstellung, bei der das bäuerliche Leben in Wyhra am Beispiel mehrerer Generationen einer Bauernfamilie dargestellt wird. Ketzer: „Die Büros werden zu Wohnräumen der Altbäuerin.“ Deshalb müssen auch die Kabel aus den Zimmern entfernt werden.

Kein Museumscafé mehr

Künftig hat das bisherige Volkskundemuseum mehrere Nutzer. Neben der Stadt Borna gehören auch der Ökologische Station Birkenhain und der Förderverein zur Betreibung eines Museumshofs dazu. Im September werden die Sanitäranlagen abgerissen. Künftig soll es nicht nur Toiletten, sondern auch eine Dusche geben. Das hängt mit den neuen Nutzungsangeboten zusammen. Auf dem Museumsgelände stehen künftig Schäferwagen, in denen etwa Pilger übernachten können. Die dürfen auch die Küchenzeile nutzen, ebenso wie die Besucher des künftigen Gemeindetreffs. Das Museumscafé gibt es im neuen Museumshof nicht mehr.

Normalbetrieb im Volkskundemuseum Wyhra

Nachdem kürzlich die letzte Ausstellung im Museumscafé eröffnet wurde, bei der Bilder des Zedtlitzer Künstlers Uwe Wodzinski zu sehen sind, herrscht im Prinzip Normalbetrieb im Volkskundemuseum. Allerdings unter Corona-Bedingungen. Wegen der Pandemie sind Veranstaltungen wie das Kinder- und Märchenfest im Juni ausgefallen. Auch der Oma-und-Opa-Tag im August, seit Jahren fast schon so etwas wie eine Traditionsveranstaltung, findet nicht statt. Museumscafé Ketzer: „Ich habe mir immer wieder Gedanken über ein Hygienekonzept gemacht, es geht nicht.“

Räume im Wohnhaus für Besucher zu klein

Wegen Covid-19 ist auch das Wohnhaus nicht mehr für Besucher geöffnet. Die Räume sind zu klein, und wenn zu viele Besucher kämen, müsste der Einlass reguliert werden.

Jeden Tag Besucher in Wyhra

Denn Besucher kommen wieder, nachdem das Museum seine Pforten seit der Woche vor Pfingsten nicht mehr geschlossen hält. „Wir haben ja 80 Prozent des Museums wieder offen“, so Ketzer und meint damit die Scheune und den alten wie den neuen Stall ebenso wie die Remise. Zwar bleiben Schulklassen aus, dafür gibt es aber erstaunlicherweise mehr Einzelbesucher als in anderen Jahren. Da macht sich offenkundig bemerkbar, dass die Leute eher im Lande bleiben. Das macht die fehlenden Veranstaltungsbesucher und Schüler zwar nicht wett, „aber wir hatten noch keinen Tag, an dem keine Besucher gekommen sind“.

Kaum Zeit für Wehmut

Für Wehmut hat der langjährige Museumschef und Vorsitzende des Heimatvereins des Bornaer Landes also kaum Zeit. Dafür aber noch Pläne. Bis zur Schließung Ende August soll es noch Sonderführungen geben.

