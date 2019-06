Borna

Ein Dieb ist in die Räume eines Bornaer Pflegedienstes eingebrochen und hat Geld entwendet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, muss sich der Einbruch in der Zeit zwischen den Abendstunden am Sonnabend und dem Morgen am Sonntag ereignet haben.

Täter hebelt Fenster zum Versorgungstrakt auf

Den Angaben zufolge ist ein unbekannter Täter gewaltsam in den Versorgungstrakt des Pflegeheimes eingedrungen, indem er ein Fenster aufhebelte. Anschließend begab er sich in das Objekt und gelangte in den Büroraum. Diesen öffnete er ebenfalls gewaltsam und begab sich zielgerichtet zu einem Schrank. Aus diesem wurde eine Geldkassette entwendet. Des weiteren entnahm der unbekannte Täter aus einer Trinkgeldkasse ebenfalls das sich darin befindliche Kleingeld. Der Stehlschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des Sachschadens steht noch aus.

Von LVZ