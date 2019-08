Rötha

Ein 83-jähriger Mann stellte sein E-Bike am Dienstag gegen 15.30 Uhr vor einem Grundstück in der Röthaer Ernst-Thälmann-Straße ab und sicherte es mit einem Seilschloss. Als er es eine Stunde später wieder nutzen wollte, stand es nicht mehr an Ort und Stelle.

Auch das Schloss war verschwunden. Gemeinsam mit seiner Tochter suchte der Geschädigte in der näheren Umgebung nach seinem Fahrrad im Wert von etwa 2100 Euro – ergebnislos. Bei dem Rad handelte es sich um ein dunkelgraues E-Bike der Marke „Kalkhoff“, Typ Agattu, 28 Zoll, Reifen unplattbar, Metallschelle für Gehstock, Aufstellblech für den Gehstock auf der rechten Seite, Korb auf dem Gepäckträger, Firmenlogo Große Radwelt.

Polizei sucht in Rötha Zeugen

Wer während der Tatzeit Beobachtungen gemacht hat oder sonst Hinweise zum Täter oder dessen Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a, Tel. 03433 2440.

Von LVZ/gap