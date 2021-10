Dieb schlägt in Bornaer Supermarkt um sich

Borna

Ein 40-Jähriger Mann russischer Abstammung entwendete in Borna am Freitag gegen 15.30 Uhr Waren in einem Supermarkt. Er wurde von einem Mitarbeiter, der die Tat beobachtete, angesprochen und aufgefordert, das Diebesgut zurückzugeben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Daraufhin schlug er den Mitarbeiter, zerriss seine Kleidung und versuchte zu flüchten. Zwei weitere Mitarbeiter konnten den Tatverdächtigen stellen und an die Polizei übergeben. Der 40-Jährige hat sich nun wegen eines räuberischen Diebstahls zu verantworten.

Von LVZ