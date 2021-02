Diebe brechen in Bornaer Firma ein

Borna

Einbrecher haben sich am Wochenende Zugang zu einem Firmengelände in der Bornaer Fabrikstraße verschafft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Einbruch am Montagfrüh bemerkt. Das Gelände war am Freitag gegen 16 Uhr von Mitarbeitern verlassen worden. Den Angaben der Polizei zufolge haben die Diebe ein Rolltor aufgezogen und konnten so in das Gebäude gelangen. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Türen zu den Büros und durchwühlten das Mobiliar. Außerdem brachen sie eine Geldkassette auf.

Ob und was gestohlen wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Gesamtschadenshöhe ist noch unklar. Polizeibeamte des Reviers Borna haben die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ