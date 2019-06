Borna

In Borna mussten die Mitarbeiter eines Freizeitzentrums für Kinder und Jugendliche am Dienstagmorgen einen Einbruch feststellen. Die Eindringlinge waren in den Keller eingedrungen und hatten aus den Kellerräumen etwa 40 Flaschen Farbspray im dreistelligen Gesamtwert entwendet.

Von LVZ/gap