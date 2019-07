Rötha

Am Mittwochabend haben Unbekannte von einem Firmengelände in der Röthaer Stromstraße einen Elektroroller geklaut. Der Halter, der wie gewöhnlich damit zur Arbeit gekommen war, sicherte diesen mittels eines Spiralschlosses am Zaun. Als er gegen 20.30 Uhr nach draußen blickte, stand der Roller noch an Ort und Stelle.

Diebe brechen Schloss des Elektrorollers auf

Bereits eine Stunde später fand er nur noch das durchtrennte Schloss auf dem Boden liegend vor. Die eintreffenden Beamten sicherten die Spuren und haben die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden liegt im höheren dreistelligen Bereich.

Von LVZ/gap