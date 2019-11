Borna

Zwei Männer betraten am Mittwochnachmittag in Borna das Geschäft eines Mobilfunkanbieters und klauten mittels körperlicher Gewalt elf Smartphones aus der Auslage. Eine anwesende Mitarbeiterin (54) wies die beiden Männer noch darauf hin, dass ein Diebstahl sinnlos sei, da die Smartphones mit einem Code speziell gesichert seien. Davon ließen sich die beiden jedoch nicht beeindrucken. Anschließend verließen sie das Geschäft und flüchteten mit ihrer Beute in nördliche Richtung. Ermittlungen wegen Diebstahls wurden aufgenommen.

Von LVZ/gap