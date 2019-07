Rötha

Dieser Tage ist es gar nicht so einfach, herauszubekommen, ob man sein Ziel in Rötha schon erreicht hat. Denn der Stadt fehlen gleich zwei Ortseingangsschilder. Eines ist in der Böhlener Straße spurlos verschwunden, das zweite in der Kreudnitzer Straße. „Die wurden beide geklaut“, sagt die Stadtverwaltung. Vor einigen Tagen das erste, kurz darauf das zweite.

Für die Neubeschilderung ist nun der Landkreis zuständig, „der Auftrag zur Herstellung neuer Schilder wurde durch die Straßenmeisterei Zwenkau bereits ausgelöst“, teilt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, mit.

Ein Ortsschild kostet 70 Euro

Mit rund 70 Euro schlägt ein Schild zu Buche, dass es diesmal gleich zwei betrifft, komme laut Laux eher selten vor. „Manches Jahr ist ein Schilderersatz gar nicht notwendig, andere Jahre hingegen kommt das häufiger vor.“ Die Behördensprecherin rechnet damit, dass in spätestens zwei Wochen alles wieder dort hängt, wo es hingehört.

Auch in der Kreudnitzer Straße ist nur ein leerer Rahmen zu sehen. Quelle: Julia Tonne

Auch in Makranstädt , Miltitz und Bad Düben werden Schilder geklaut

Immer wieder sind in der Vergangenheit Schilder-Liebhaber auf Tour gewesen, um in der Region Ortsschilder zu sammeln. Markranstädt war zum Beispiel 2018 beliebter Hotspot von Schilderdieben, hier verschwanden gleich mehrere der gelben Tafeln mit dem Ortsnamen.

Damit war Markranstädt aber nicht allein auf weiter Flur. Auch im benachbarten Miltitz und in Lausen waren nur noch leere Rahmen zu sehen. Genauso wie in Wiedemar und Bad Düben vor einigen Wochen. Und in Böhlens Stadtteil Gaulis.

Laut Laux sei es gar nicht notwendig, die Schilder zu klauen, „Privatleute können sich Schilder jeglicher Art fertigen lassen.“ Das bestätigt auch der Inhaber eines Autoschilderunternehmens in Borna. „Es ist durchaus möglich, echt wirkende Ortsschilder anfertigen zu lassen“, sagt er. Die originale Variante aus Verbundblech und reflektierenden Folien könne in der Druckerei in Hamburg gefertigt werden. Natürlich könnten beim Auftrag sämtliche Sonderwünsche berücksichtigt werden.

Von Julia Tonne