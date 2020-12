Diebe stehlen Zaun am Bockwitzer See – Schafe suchen das Weite

Borna

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum 27. Dezember zwei mobile Zäune am Bockwitzer See bei Borna. Ein Mitarbeiter der Ökologischen Station Borna-Birkenhain hatte den Schaden am Sonntagmorgen bemerkt, als die 48 Schafe nicht, wie gewohnt, auf ihrer Koppel standen, sondern sich im Umkreis von einem Kilometer in alle Winde zerstreut hatten.

Im Laufe des Vormittags wurden die ausgebüxten Tiere wieder eingefangen und ein neuer Mobilzaum aufgestellt, teilt Christian Koschnicke von der Ökostation mit. Die Einrichtung will eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Gestohlen wurden Zaunteile mit einer Gesamtlänge von 100 Meter. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro, heißt es.

Bereits im April war auf der Koppel am Bockwitzer See ein Weidegerät zur Stromversorgung der Elektrozäune gestohlen worden.

