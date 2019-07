Böhlen

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Fahrraddiebstahl in Böhlen. Den Angaben zufolge hatte ein 30-Jähriger sein 28er Bike am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr gesichert vor dem Wohnhaus in der Kirchstraße abgestellt. Als er am Freitagmorgen gegen halb Sieben von der Arbeit heimkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrrad gestohlen worden ist. Der Besitzer hatte das weinrote Rad, welches schwarz abgesetzt ist und sich im Originalzustand befindet, mit einem Panzerschloss gesichert. Dieses wurde mit dem Rad gestohlen. Dem Eigentümer entstand ein Schaden in Höhe von rund. 650 Euro.

Jetzt sucht die Polizei mögliche Zeugen, die im Böhlener Wohngebiet während der Tatzeit irgendetwas beobachtet haben. Sie können sich an das Polizeirevier Borna, Telefon 03433/2440, wenden.

Von Birgit Schöppenthau