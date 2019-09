Borna

Diebe haben eine Einrichtung auf dem Gelände des Sana-Klinikums in Borna aufgebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stiegen die unbekannten Täter in der Nacht zum Montag durch eine gewaltsam geöffnete Tür zum Kraftbereich einer Physiotherapie auf. In der Folge betraten sie den Kraftbereich und durchsuchten mehrere Schränke. Aus diesen wurden eine Hantelstange sowie eine Xbox-Spielekonsole entwendet. Danach verließen die Diebe die Räumlichkeit durch ein Kellerfenster. Der entstandene Stehlschaden beträgt rund 600 Euro, der Sachschaden etwa 200 Euro.

Von LVZ