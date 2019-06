Böhlen

In Böhlen drangen Unbekannte am Sonntagnachmittag in eine Physiotherapie-Praxis ein. Darüber informierte am Montag die Polizei. Um in die Praxis zu gelangen, brachen sie die Zugangstür gewaltsam auf. Die Räume wurden durchwühlt, dabei mehrere Schränke geöffnet.

Täter lassen Damenrad mit Diebesbeute zurück

Offenbar wurden die Unbekannten durch andere Personen im Haus gestört. Denn vor dem Haus stand ein Damenfahrrad, dass die Täter zurückgelassen hatten. Im Korb befanden sich mehrere Gegenstände aus der Praxis.

Stattdessen flüchteten die Täter mit einem Fahrrad aus dem Keller des Hauses und dem Inhalt einer Geldkassette aus der Praxis. Wie hoch die Beute war, ist nicht bekannt.

Von LVZ