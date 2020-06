Diebstähle in Frohburger Kita häufen sich

Frohburg

Vor einigen Wochen erst verschwand in der Frohburger Kita „ Spatzennest“ die Schaukel für die Krippenkinder, jetzt sind eine Bank, Schubkarre, Fallschutzmatten, Schaufeln, Tischplatten und sogar ein ganzer Fahrradständer übers Wochenende abhanden gekommen. Anders als die Schaukel wurden die Gegenstände jedoch wieder gefunden: Der Hausmeister der Kita entdeckte sie am Montag rund 150 Meter entfernt im Wald.

Geklaute Sachen tauchen meist wieder auf

Wer genau sich immer wieder an den Sachen der Kita bedient, ist unbekannt. Die Kita-Leiterin, Anett Lichtenstein, hat allerdings eine Vermutung.

Die Fallschutzmatten waren noch neu – am Montag lagen sie verdreckt im Wald. Quelle: Kita Spatzennest

In dem privaten Waldstück halten sich immer mal wieder Jugendgruppen auf: „Die haben da schon länger eine, vermutlich illegale, Fahrrad-Cross-Strecke.“ Die Teile vom Kita-Gelände wurden dort jedenfalls verbaut. Auch wenn Lichtenstein über so viel Kreativität staunt, ärgert es sie. „Wenn wir Montags herkommen, müssen wir immer erstmal schauen, was weg ist und es suchen“, erklärt sie.

Schon öfter sei es vorgekommen, dass Gegenstände vom Gelände abhanden kämen. Die seien auch immer wieder aufgetaucht. In diesem Umfang jedoch hat Lichtenstein das noch nicht erlebt. „Als wir von einem Jahr noch nicht unseren neuen Zaun hatten verschwand mal eine Kinderküche, Kleinigkeiten.“ Der Zaun ist mittlerweile erneuert: 1,60 Meter hoch und aus Stahl. Keine leichte Übung also, die ganzen Sachen dort drüber zu bringen. Lichtenstein wünscht sich von den Langfingern ein bisschen mehr Rücksicht auf den Besitz anderer. „Wenn was gebraucht wird, könnte vielleicht beim nächsten Mal einfach gefragt werden.“ Die vermisste Schaukel fand sich übrigens nicht im Wald wieder.

Von Vanessa Gregor