Diebstahl aus Wohnhaus und Firma in Pödelwitz

Groitzsch/Pödelwitz

Ein Einbruch ist aus dem Groitzscher Ortsteil Pödelwitz gemeldet worden. Laut Information der Polizeidirektion Leipzig vom Dienstag wurde der im Zwei-Wochen-Zeitraum vom 13. September, 17 Uhr, bis 27. September, 10 Uhr, verübt. Unbekannte drangen gewaltsam durch ein verschlossenes Tor in ein Grundstück ein. Dadurch gelangten sie in das darauf befindliche leer stehende Wohnhaus sowie in die angrenzende Garage. Es wurden mehrere Werkzeuge, ein Motor, ein Moped, sowie diverse Elektrowerkzeuge und -maschinen gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf einem mittleren vierstelligen Geldbetrag geschätzt. Der Sachschaden soll circa 50 Euro betragen. Es wird wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt, so die Polizei weiter.

Von LVZ