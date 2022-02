Diese Umleitung sorgt in Rötha für Ärger

Ein Garagenbesitzer aus Rötha klagt über die ungünstige Umfahrung für die Baustelle in der Güntzelstraße. Die Stadt will jetzt Schilder aufstellen.

