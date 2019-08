Kitzscher

Jetzt kann der Alte weg. Der Generationswechsel in der Fahrzeugflotte des Bauhofes der Stadt Kitzscher ist erfolgt. Und der Sprung ist wirklich gewaltig. Ein mehr als zwanzig Jahre alter Diesel-Transporter wird durch ein flüsterleises Elektro-Nutzfahrzeug ersetzt.

Der Neue könnte glatt mit einem Postauto verwechselt werden, wäre da nicht die orangefarben glänzende Lackierung. Ansonsten ist das Fahrzeug zumindest von vorn baugleich mit jenen gelben Flitzern, die auf Kurzstrecken zum Verteilen von Paketen eingesetzt werden. Street Scooter, so heißt das E-Mobil.

Street Scooter starteten als Start-up für E-Mobilität

In der Variante, in der ihn die Stadt Kitzscher jetzt angeschafft hat, besitzt er einen kippbaren Ladeaufbau mit Gestell und Planen-Verdeck sowie vier gelben Rundumleuchten. Zur Übergabe ist nicht nur Besico-Händler Uwe Richter aus Chemnitz nach Kitzscher gekommen, sondern auch Uwe Lange, zuständiger Gebietsverantwortlicher bei Street Scooter.

Davon gibt es (noch) nur drei in Deutschland. Langes Gebiet umfasst den gesamten Norden Deutschlands und die ostdeutschen Bundesländer. Der Sachse erzählt gern die Geschichte des Scooters: Zwei Wissenschaftler an der Hochschule RWTH in Aachen wollten mit einem Start-up-Unternehmen ein Elektro-Nutzfahrzeug für den Kurzstreckenbetrieb entwickeln. Das war 2010.

Das alte und das neue Bauhoffahrzeug auf dem Parkplatz des Kitzscheraner Rathauses. Quelle: André Neumann

Den Prototyp sah Kanzlerin Angela Merkel 2011 auf einer Messe, das brachte öffentliche Aufmerksamkeit. 2014 kaufte die Post das Start-up, denn das Fahrzeug war genau das, wonach sie suchte. Drei Jahre später wurde das Fahrzeug dann auch für Drittkunden gebaut.

E-Mobil soll Geräte, Werkzeuge, Grünschnitt und Müll transportieren

Im Raum Leipzig fährt eins für die Universitätsklinik, ein weiteres auf der Deponie Cröbern. Jetzt auch in Kitzscher. Hier soll das Auto alle möglichen Transportaufgaben erledigen. Die regelmäßige Müllrunde zum Beispiel, auf der an öffentlichen Plätzen der Abfall eingesammelt wird. Oder in der Grünflächenpflege für die Geräte und Werkzeuge und den Grünschnitt.

Mit der Batterieleistung, ausgelegt für rund 200 Norm-Kilometer sollte der Wagen auch unter widrigen Bedingungen einen ganzen Tag durchhalten, ist Lange überzeugt. Bürgermeister Schramm (Freie Wähler) dazu: „Ich bin echt gespannt auf den Winter. Aber wir fahren 50 bis 100 Kilometer am Tag, die schaffen wir.“

Bereits der zweite Anlauf in die E-Mobilität für Kitzscher

Mit dem neuen Auto für den Bauhof unternimmt Kitzscher zum zweiten Mal den Schritt in die Elektromobilität. Zum ersten Mal kaufte die Stadt 2012 einen kleinen Elektro-Dienstwagen. Fünf Jahre später stieß sie ihn wieder ab und wechselte – enttäuscht vom schleppenden Fortschritt der E-Mobilität – wieder zurück zum Verbrenner.

Jetzt also der Versuch im Bauhof. Den die Stadt womöglich noch nicht unternommen hätte, hätte es nicht eine äußerst großzügige Förderung gegeben. Außerdem musste der militär-grüne Diesel-VW von 1998 wirklich mal raus. Den werden Liebhaber demnächst auf der Versteigerungsplattform des Zolls im Internet finden können.

Die nutzt die Stadt regelmäßig. Unter anderem wurde dort schon ein Motorrad versteigert, welches die Polizei herrenlos in Kitzscher gefunden hatte. Der erste, der den Neuen fahren durfte, war übrigens nicht Bauhofleiter Andreas Lettau. Die erste Runde drehte Bürgermeister Maik Schramm. Das tut der immer, wenn die Stadt ein neues Fahrzeug in Dienst stellt, ob Pkw, Kehrmaschine oder eben Elektrokipper.

Von André Neumann