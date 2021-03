Dieser Unfall bei Flößberg geschah zweimal

Frohburg/Flößberg

Mit diesem Verkehrsunfall musste sich die Bornaer Polizei gleich zweimal befassen. Dabei war der Schaden, um den es ging, durchaus überschaubar: Ein BMW war am Donnerstagabend zwischen Flößberg und der Neuland-Siedlung in einer Rechtskurve von der Bundesstraße 176 abgekommen. Verletzte gab es nicht.

Zeuge meldet den Unfall-Wagen der Polizei

Allerdings einen Zeugen. Der bemerkte gegen 22.20 Uhr den in den Graben geschleuderten, unbeleuchteten Wagen und informierte vorsichtshalber das Polizeirevier in Borna. Die Beamten kamen vor Ort. Sie stellten fest, dass das Fahrzeug verlassen war, aber auch, dass Schäden am Bankett und an Leitpfosten entstanden war. Sie schrieben deshalb eine Anzeige gegen den unbekannten Autofahrer wegen einer Unfallflucht.

Eigentümer meldet sich erst am nächsten Morgen

Sieben Stunden später, am Freitag in der Frühe, ging bei der Rettungsleitstelle in Leipzig ein Notruf ein: Ein 25 Jahre alter Mann meldete, er habe nahe Flößberg mit seinem BMW einen Wildunfall erlitten und brauche Hilfe. Erneut rückten die Beamten aus. Der Alkoholtest beim Anrufer, der zum Standard gehört, erbrachte keine Beanstandungen. Zum Vorwurf der Unfallflucht kam jetzt noch der des Notruf-Missbrauchs hinzu. Wann und wie sich der Unfall tatsächlich zutrug, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Von Ekkehard Schulreich