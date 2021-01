Diethard Kahnt kehrt für die SPD in den Groitzscher Stadtrat zurück

Groitzsch

Ein alter Bekannter mischt jetzt wieder im Groitzscher Stadtrat mit. Diethard Kahnt übernahm das SPD-Mandat von Lothar Gläser (76), der nach mehr als 30 Jahren seine Abgeordneten-Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen aufgab. Der 53-jährige Audigaster reicht zwar nicht an die kommunalpolitische Erfahrung seines Vorgängers heran. Unbefleckt auf diesem Gebiet ist er aber keinesfalls. In der letzten Sitzung 2020 verpflichtete Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) den Nachrücker zur gewissenhaften Erfüllung seiner Aufgaben im Ehrenamt.

Verzicht der ersten SPD-Ersatzperson

Den direkten Sprung in den Stadtrat hatte Kahnt Ende Mai 2019 verpasst. Er war mit 169 Stimmen auf dem vierten Platz der SPD-Liste gelandet, während Gläser (462 Stimmen) und Jörg Großkopf (407) die zwei Sitze der Sozialdemokraten übernommen hatten. Nach dem Abschied des Seniors lehnte nun die erste Ersatzperson, Sophie Lippold (179), das Mandat ab, sodass Kahnt zum Zuge kam.

Der gerade verabschiedete Stadtrat Lothar Gläser (stehend, v. l.) übergibt seinem Nachfolger Diethard Kahnt (beide SPD) Dokumente und Satzungen der Stadt Groitzsch. Quelle: Olaf Krenz

Elektro-Experte mit parlamentarischer Erfahrung

Der Elektro-Ingenieur führt einen eigenen Meisterbetrieb im Ortsteil Audigast. In der ehemaligen Gemeinde war er bereits im September 1996, mit 29 Jahren, Ortsvorsteher geworden. Die Funktion hatte er bis 2009 inne, danach war er Ortschaftsratsmitglied – was er auch seit gut eineinhalb Jahren wieder ist. In den Groitzscher Stadtrat war er 1999 mit dem viertbesten Ergebnis der sechs SPD-Abgeordneten eingezogen. 2004, 2009 und 2014 hatte er allerdings die Wiederwahl verpasst.

Kahnt erhält Aufgaben in mehreren Gremien

Kahnt folgt Gläser nicht nur im Stadtrat nach. Er übernimmt nach dem Votum des Parlaments auch dessen Aufgaben in weiteren Gremien. So wird der 53-Jährige Mitglied im Verwaltungsausschuss und Stellvertreter von Großkopf im Kultur- und Sozialausschuss. Zudem arbeitet er in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser „Bornaer Land“ sowie im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der stadteigenen Immobilienfirma Groitzscher Wohnungs- & Baugesellschaft mit.

Lothar Gläser gratulierte seinem Nachfolger. Er übergab ihm die „Gesetze der Stadt Groitzsch“ – Satzungen und Dokumente. „Damit Du den Bürgermeister mal in Schwierigkeiten bringen kannst.“ Schließlich wünschte der Senior dem mehr als 20 Jahre jüngeren Kahnt „immer ein gutes Händchen und ein loses Mundwerk“.

Von Olaf Krenz