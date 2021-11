Digitaler Adventskalender in Borna: Westantennen und die Brauerei Rother

Borna

Ob die Ausstellung über die Geschichte der Bornaer Handpuppen im Bornaer Museum stattfindet, wie geplant, steht wegen der Pandemie in den Sternen. Doch selbst wenn das nicht möglich sein sollte, macht das Museum seinen Freunden eine vorweihnachtliches Angebot. Vom 1. Dezember an gibt es einen speziellen Adventskalender der Einrichtung am Reichstor. Und dieses markante Bauwerk bildet gewissermaßen die Vorlage dafür.

Virtueller Adventskalender

Denn es handelt sich um einen virtuellen Adventskalender, wie Museumsmitarbeiter Thomas Bergner sagt. Dabei ist das Ganze keinesfalls eine Premiere für Borna. „Das hatten wir schon im vorigen Jahr.“ Ein digitaler Gruß in Zeiten, in denen sich schlecht verlässlich planen lässt. Und zugleich ein Verweis auf die Bornaer Stadtgeschichte.

So finden Besucher der Homepage des Museums ein Bild des Reichstors, auf dem 24 Türchen angebracht sind. Diese lassen sich tageweise öffnen, und hinter jedem gibt es einen kleinen Happen Historie der Wyhrastadt. Etwa eine kleinen Film über die Brauerei Rother sowie das Foto einer Bornaer Kindergartengruppe aus den 1970er-Jahren.

BAP-Musiker vor dem Christbaum

Zu sehen ist auch Michael Nass. Der aus Borna stammende Musiker – seit Jahren bei den Bands BAP und „Seilschaft“ aktiv – spielt vor einem Weihnachtsbaum Gitarre. Gezeigt werden zudem ein Schmuckbrikett und eine Handspielpuppe aus der früher hier ansässigen Werkstatt von Gerhard Stiehl.

Westantennen am Reichstor

Hinter einem der Fenster verbirgt sich ein Film, den Thomas Bergner anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung im damaligen Torladen am Reichstor aufgenommen hatte. In dem kurzen Streifen spielen Blasmusiker den bekannten Canon in D von Johann Pechelbel. Im Hintergrund sind noch DDR-graue Fassaden und auf den Dächern Westantennen zu sehen. Der Streifen stammt aus dem Jahr 1994.

Im Vorjahr 430 Besucher

Vor Jahresfrist war der digitale Adventskalender des Museum ein Erfolg, wertet die Einrichtung. Thomas Bergner: „Wir hatten 430 Besucher.“

Von Nikos Natsidis