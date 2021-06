Digitaler Impfpass: Regionale Apotheken warten auf Technik und Details

Borna/Geithain

In der Region Borna/Geithain sind die Apotheken prinzipiell bereit für die Ausstellung des digitalen Impfpasses. Allerdings dürfte es noch dauern, bis das heiß begehrte Dokument ausgegeben werden kann. „Wir werden das machen“, erklärt Apothekerin Olena Solodilow von der Kaufland-Apotheke in der Kreisstadt. Derzeit fehle es aber noch an den technischen Voraussetzungen. Ähnlich sieht es in der Löwen-Apotheke Borna aus. Dort sieht Inhaber Dirk Weckel das Problem, wie er und seine Berufskollegen zweifelsfrei feststellen können, dass es sich bei der Vorlage des gelben Impfpasses nicht um eine Fälschung handelt.

Vielleicht ein Tag nötig für Ausstellung

Casten Quick, Chef der Bornaer Adler-Apotheke, zeigt sich etwas optimistischer. „Ab Montag sollen die technischen Voraussetzungen stehen.“ Auch für ihn besteht die größte Schwierigkeit darin, „wie wir den Impfausweis auf Plausibilität prüfen können“. Zudem sei davon auszugehen, dass die Ausstellung der neuen Dokumente zumindest in der Anfangsphase nicht von jetzt auf gleich erfolgen kann.

Quick rechnet damit, dass die Kunden ihren gelben Impfausweis einen Tag in der Apotheke lassen müssen. Schließlich sei zu prüfen, ob alle Daten in Ordnung sind und etwa die Impfstoffcharge stimmt. Für den Inhaber der Adler-Apotheke ist der Service in erster Linie „ein Dienst am Kunden in der Pandemie“, auch wenn die Apotheken dafür eine finanziellen Ausgleich bekommen.

In der Adler-Apotheke in Borna wird Inhaber Carsten Quick ab Montag digitale Nachweise für die Corona-Schutzimpfungen ausstellen. Grundlage dafür ist der Eintrag im gelben Impfausweis. Quelle: André Neumann

Noch einige Unklarheiten vor Ort

Die für den digitalen Impfnachweis erforderliche App namens „CovePass“ war am Mittwoch noch nicht verfügbar, soll aber am Montag bereitstehen. Für Cordula Flieger, Inhaberin der Linden-Apotheke in Neukieritzsch ist das nicht die einzige Unsicherheit vor der kommenden Woche, wenn die Apotheken den Patienten, die es möchten, den digitalen Nachweis für die Corona-Schutzimpfung ausstellen sollen.

„Ich kann schon sagen, dass ich mitmache, aber nicht, dass es wirklich schon am Montag losgeht“, dämpft die Apothekerin zu große Erwartungen. Denn noch würden entscheidende Informationen über den genauen Ablauf fehlen. Mit einem sehr großen Andrang vom ersten Tag an rechnet Cordula Flieger nicht.

Für die Linden-Apotheke ist der digitale Impfnachweis die dritte zusätzliche Leistung, die unmittelbar mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Zum klassischen Tagesgeschäft kommen schon jetzt die Abwicklung der Bestellung und Lieferung der Impfstoffe für die Hausärzte und die Corona-Schnelltests hinzu. Flieger hofft, dass Letztere ab Montag vielleicht schon nicht mehr erforderlich sind.

Warten auf die konkreten Abläufe

Wenige Tage, bevor der digitale Impfnachweis an den Start geht, kann auch Michael Wolff von der Engel-Apotheke in Kitzscher nicht mehr sagen als seine Kolleginnen und Kollegen: „Wir sind dafür angemeldet, aber es gibt bisher nur einen groben Fahrplan.“ Über die konkreten Abläufe ist er noch nicht informiert.

Mit dabei sind ebenso die Löwen-Apotheke und die Kilian-Apotheke in Bad Lausick. „Die Apothekenkammer informiert uns manchmal sehr kurzfristig über die neuesten Entwicklungen, aber wir sind vorbereitet“, sagt Angelika Hultsch, die diese beiden Pharmaziegeschäfte und zwei in Leipzig betreibt.

„Ich finde es sinnvoll, das in die Apotheken zu verlegen. Die Ärzte haben mit dem Impfen ja genug zu tun“, erklärt sie. Nach Vorlage des Impfbuches oder einer Bescheinigung von einem Impfzentrum werde der digitale Pass erstellt. Das bedeute zwar eine weitere zusätzliche Aufgabe, werde aber vergütet. Zudem sei man längst erprobt mit einem Ansturm: „Das haben wir im Team bisher immer gut hingekriegt“, so Hultsch.

Mit der Technik könnte es losgehen

Auch in der Arkaden-Apotheke in Groitzsch sind die Mitarbeiter offen für die Einführung des digitalen Impfpasses. „Allerdings ist die Technik, die wir dafür brauchen, noch gar nicht da. Und das dürfte auch nicht gleich am Montag der Fall sein“, heißt es. Von daher bliebe den Kollegen nichts anderes übrig, als erst einmal der Dinge zu harren, die da kommen. Steht die Technik, könne es aber losgehen.

