Digitalunterricht an der Musikschule Landkreis Leipzig auch in Zukunft möglich

Die Planungen für das neue Schuljahr laufen ganz normal. Und damit so, als ob es Einschränkungen wegen Corona nicht wieder zwingend geben müsste. Dennoch ist die Musikschule im Landkreis Leipzig mit ihren vier Standorten in Wurzen, Grimma, Markkleeberg und Borna gewappnet. Wenn es darauf ankommen sollte, „könnten wir auch wieder auf Digitalunterricht umstellen“, sagt Tilmann Deutscher, der Leiter der Einrichtung.

Erfahrungen mit Unterricht via Internet

Schließlich konnten Musiklehrer und Musikschüler in den letzten anderthalb Jahren Erfahrungen sammeln bei Unterrichtsstunden via Internet. Bekanntermaßen alles andere als freiwillig, aber immerhin als Ersatz in Zeiten, in denen die persönlichen Begegnungen aus guten oder vielmehr schlechten Gründen reduziert werden mussten. Seit Juli hatte sich das geändert, so dass Musikschüler in den Wochen bis zum Beginn der Sommerferien gewissermaßen wie früher von Angesicht zu Angesicht von ihren Lehrern unterrichtet werden konnten.

Abmeldungen im Corona-Jahr

Dennoch bleibt das Corona-Jahr eine Zeit mit Verlusten für die Musikschule, die derzeit etwa 3000 Schüler hat. „Es gab einige Abmeldungen“, sagt Deutscher. Vor allem aber gab es vor Jahresfrist weniger Anmeldungen als üblich zu dieser Zeit. Der Grund: Die so wichtigen Wochen für die Nachwuchsgewinnung im Frühjahr, wenn etwa Mädchen und Jungen üblicherweise nach der Teilnahme am sachsenweiten Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ oder auch aus der Musikalischen Früherziehung fortgesetztes Interesse am Instrumentalunterricht haben, konnten pandemiebedingt nicht genutzt werden.

Weniger Wochenstunden

Deutlich wird das auch der Zahl der Wochenstunden an der Musikschule. Die ist ein wichtiges Kriterium bei Musikschulen und lag zuletzt bei 1450. Normal waren bis dato 200 Stunden mehr pro Woche. Es dürfte ein, zwei Jahre dauern, bis das wieder erreicht wird, sagt Tilmann Deutscher.

Wartelisten für den Klavierunterricht

Immerhin: Die Tage der offenen Tür vor einigen Wochen an den verschiedenen Musikschulstandorten waren gut besucht. Zudem gibt es bei den besonders beliebten Instrumenten wie schon früher wieder Wartelisten. Das gilt etwa für den Klavier- und Keyboardunterricht, den derzeit etwa 500 Schüler erhalten, für den aber längst nicht alle Interessenten berücksichtigt werden können. Ähnlich sieht es bei Gitarre und Schlagzeug aus. Freie Plätze gibt es hingegen bei Blasinstrumenten wie Querflöte oder Klarinette. Zu den Angeboten der Musikschule gehört mittlerweile auch Harfenunterricht, vorerst in Markkleeberg. In einigen Jahren soll das auch an anderen Standorten möglich sein.

Digitalunterricht wird nicht mehr vollständig gestrichen

Nach dem Ende der Corona-Pause konnten auch die Ensembles wieder mit gemeinsamen Proben beginnen. Zusammen zu musizieren und zu proben ist, ohne Frage, die Unterrichtsform, die sich nicht toppen lässt. Dennoch mag Musikschulchef Deutscher den Digitalunterricht nicht für alle Zeiten ausschließen. „Das werden wir nicht mehr vollständig streichen.“ Denkbar wäre, ergänzend oder bei kurzfristigen Problemen, digital zu unterrichten. Das sei natürlich immer abhängig von der Qualität der Mikrofone und der Internetverbindung. Künftig, also in coronafreien Zeiten, könnte Musikunterricht via World Wide Web zumindest individuell zwischen Lehrern sowie Schülern und Eltern vereinbart werden.

