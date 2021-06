Dinter-Oberschule Borna sammelt Spenden und gewinnt selbst Geld

Borna

Die Dinter-Oberschule in Borna hat dieser Tage gleich mehrere positive Nachrichten zu vermelden. Nicht nur, dass bei einer Benefizaktion für das Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg eine ordentliche Spendensumme eingesammelt worden ist. Die Bildungseinrichtung selbst hat auch etwas gewonnen. Und zwar 1000 Euro eines Radiosenders.

Schüler klingeln an Haustüren um Spenden

Für Ersteres zeichnet die Klasse 9 c verantwortlich, die im Rahmen eines Schülerwettbewerbs die Idee hatte, Spenden für das Kinderhospiz Bärenherz zu sammeln. „In Anbetracht der schweren Zeiten war es anfänglich nicht unbedingt zu erwarten, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich uneigennützig engagieren“, heißt es in einem Brief der 9 c an die LVZ. „Doch was sollen wir sagen..., sie waren sich nicht zu schade, an den Wochenenden an Haustüren zu klingeln, andere Menschen anzusprechen und für diesen guten Zweck um Spenden zu bitten.“

Kinderhospiz erhält 400 Euro von Dinter-Schülern

Dank der großen Spendenbereitschaft seien mehr als 400 Euro zusammengekommen, die kürzlich nach Markkleeberg überwiesen wurden. Deshalb bedanken sich die Schüler der Klasse nicht nur bei den zahlreichen Familien für die Unterstützung, sondern auch beim Kollegium der Dinterschule, das zu dieser Summe beigetragen hat.

Radio-Preisgeld für Digitalisierung

Geben und Nehmen halten sich in der Schule in Borna nun die Waage. Denn die Einrichtung hat kürzlich bei einem Preisausschreiben des Senders Hitradio RTL 1000 Euro gewonnen. Unter dem Motto „Fit für die Zukunft“ gab es die „Starthilfe“ für die Digitalisierung: Computerkabinett, Vernetzung der Klassenräume, technische Ausstattung. Der Schülerrat nahm den Scheck im Mai in Empfang.

Lesen Sie auch

Von Julia Tonne