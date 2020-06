Dinterschule Borna: Sanitäranlagen werden saniert, kaputte Schlösser repariert

Borna

Die Toiletten in der Bornaer Dinterschule sind im Prinzip in Ordnung. Allerdings ist die Installation in die Jahre gekommen, sagt Schulleiter Frank Ziemann. Sie soll deshalb im Zuge einer generellen Sanierung der Anlagen in Ordnung gebracht werden. Benutzbar aber seien die Toiletten. In der letzten Stadtratssitzung im Stadtkulturhaus hatte es Diskussionen um den Zustand der Sanitäranlagen an der Oberschule gegeben.

Sanitäranlagen etwa 25 Jahre alt

Allerdings stammen die Sanitäranlagen nicht mehr aus DDR-Zeiten, so Ziemann weiter. An die 25 Jahre dürften sie allerdings schon alt sein, „so dass es sich um einen ganz normalen Verschleiß handelt". Die Rekonstruktion erfolgt im Zuge einer größeren Sanierung, bei der auch die Brandschutztüren erneuert werden.

Bürgermeister Karsten Richter ( CDU) erklärt, mittlerweile sei der Zuwendungsbescheid für die Fördermittel in der Stadtverwaltung eingetroffen. In den nächsten Wochen gebe es die notwendigen Abstimmungen mit dem Planer.

Marode Türschlösser

Unklar sei aber noch, wie es sich mit maroden Türschlössern an einigen Toiletten verhalte. „Das wird überprüft", so Richter. In der Stadtratssitzung waren Vorwürfe laut geworden, dass die Schüler an der Dinterschule deshalb nicht mehr auf die Aborte gingen. Falls das so sei, werde es eine Übergangslösung, sprich, eine Reparatur vor Beginn der eigentlichen Sanierungsarbeiten geben, sagt Bürgermeister Richter.

