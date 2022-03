Dinterschule: Bornaer Berufsorientierungsmesse hat noch freie Plätze

Borna

Für die Berufsorientierungsmesse in der Bornaer Dinter-Oberschule gibt es einen neuen Termin. Corona-bedingt ist die Veranstaltung auf den 30. April verschoben worden. An dem Sonnabend treffen Unternehmen aus der Region, die Azubis suchen, mit Schulabgängern zusammen, um sich gegenseitig über Ausbildungsmöglichkeiten und künftige Mitarbeiter zu informieren.

Bislang haben sich rund 60 Betriebe und Behörden registriert. Doch es gibt noch Luft nach oben, sprich freie Plätze, wie Dorian Baumann, Fachleiter Berufsorientierung an der Dinter-Oberschule Borna, erklärt. Weitere an einem Messestand interessierte Unternehmen können sich bis zum 30. März anmelden. Möglich ist das per E-Mail an Fachleiter.BODOS@borna.de sowie per Fax an die Nummer 03433/20 89 12.

Von jto