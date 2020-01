Dirigent Rögner wird neuer Geschäftsführer des LSO

Böhlen

Das Leipziger Symphonieorchester (LSO) bekommt zum 1. August einen neuen Geschäftsführer. Und der ist nicht nur den Musikern bekannt, er dürfte auch vielen Musikinteressierten ein Begriff sein. Schließlich war Wolfgang Rögner drei Spielzeiten lang bis 2017 Chefdirigent des Ensembles. Nun wechselt er sozusagen die Seiten. Stand er bisher vor dem Orchester, zieht er künftig im Hintergrund die Fäden. Der Gesellschafter, die Stadt Böhlen, hatte sich am Montag für ihn ausgesprochen.

Rögner folgt dem langjährigen Manager Hans-Ulrich Zschoch (63), der seinen Posten aufgibt. Zwei Jahrzehnte lang war Zschoch Manager und Geschäftsführer in Personalunion, daran wird sich auch für seinen Nachfolger nichts ändern.

Zwar sollte ursprünglich mit der Gründung der Orchester GmbH der Geschäftsführerposten für LSO und Sächsische Bläserphilharmonie gebündelt und in Böhlen nur noch ein Manager eingesetzt werden. Allerdings musste die Idee ad acta gelegt werden, nachdem sich Bad Lausick und Böhlen gegen die Gründung der GmbH ausgesprochen hatten.

Rögner künftig zuständig für Organisation des Orchesters

Dass sich der Gesellschafter auf Rögner verständigt hat, ist mehreren Faktoren geschuldet. „Er kennt das LSO, er ist gut in der Region vernetzt und hat zudem maßgeblichen Anteil an Konzerten mit Albert Hammond, The Italian Tenors und beim NeuSeenLand Musikfest in Zwenkau“, begründet Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt.

Auf Rögner kommen nun verschiedene Aufgaben zu. Der 69-Jährige ist für alles hinter den Kulissen zuständig, was das Orchester betrifft: unter anderem für Spielzeitplanung, Reisen, Verpflichtung von Gastdirigenten, Konzertakquise, Personalplanung. Der gebürtige Thüringer betritt damit nicht zwingend Neuland, immerhin war er einige Jahre Intendant und Geschäftsführer der Sorbischen National-Ensemble GmbH in Gemeinschaftsproduktion mit dem Theater Liberec.

Suche nach neuem Dirigenten soll im April ein Ende haben

Zschoch, der noch die zeitliche Planung für die Spielzeit 2021/2022 aufgestellt hat, hofft, dass sein Nachfolger das Orchester weiter vorantreiben und „gute Konzertgeschäfte“ ranholen kann. Er selbst werde dem LSO treu bleiben und die folgenden Konzerte dann privat besuchen.

Hans-Ulrich Zschoch war 22 Jahre lang Manager und Geschäftsführer des LSO. Quelle: André Kempner

Wenn auch der neue Geschäftsführer seit Montag feststeht, so ist noch immer unklar, welcher Dirigent auf Nicolas Krüger folgt. Dieser hatte im vergangenen Jahr um die vorzeitige Beendigung seines Engagements in Böhlen gebeten.

Seitdem gingen mehr als 100 Bewerbungen für den Posten ein. Wie Zschoch erklärt, habe man sich für acht Bewerber (aus Italien, Frankreich, den Niederlanden und aus Deutschland) entschieden, die in den kommenden Wochen Probedirigate übernehmen. „Ende April, so hoffen wir, können wir dem Gesellschafter dann erste Empfehlungen geben.“

Nicolas Krüger hatte überraschend seinen Vertrag auflösen lassen. Quelle: Nikos Natsidis

Von Julia Tonne