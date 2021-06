Disco-Samba mit Maske im Bornaer Stadtkulturhaus

Borna

Am Anfang stehen sie sich gegenüber. Die Mädchen auf der einen Seite im großen Saal des Bornaer Stadtkulturhauses, die Jungen auf der anderen. Dann gibt Tanzlehrer Thomas Meinel das Kommando. Die Jungen steuern die Damen ihrer Wahl an. Alle tragen eine Maske. Nach sieben Monaten Corona-Pause lädt die Tanzschule Jörgens in Borna wieder zu Tanzstunden ein.

Masken bleiben immer auf

Die Masken bleiben auf. Wer hier mitmachen will, muss einen aktuellen Negativtest vorlegen, macht Tanzlehrer Meinel klar. Der Mit-Geschäftsführer der Leipziger Traditionstanzschule, die jeden Dienstag von 16 Uhr an bis in den späten Abend zu Kursen ins Stadtkulturhaus sowie Vereinshaus Eula bittet, ist streng darauf bedacht, dass alles pandemie-gerecht abläuft. Immer wieder korrigiert er die Abstände zwischen den Tanzpaaren aus Schülern des Teichgymasiums, um den Vorgaben der Corona-Verordnung zu genügen.

Demonstration mit Abstand

Genügen muss auch, was Meinel und seine Assistentin Jasmin Brauer, Tanzlehrer-Azubi im zweiten Ausbildungsjahr, demonstrieren. Konkret die Schrittfolgen, bei denen die Profis in der Saalmitte stehen. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Thomas Meinel auch mal eine junge Tanz-Anfängerin greifen konnte, um ihr zu zeigen, wie die richtigen Tanzschritte gehen.

Immer mit Maske: Jugendtanzkurs der Tanzschule Jörgens im Stadtkulturhaus Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Das Gros ist wiedergekommen

In jedem Fall aber ist die Freude groß, dass wieder getanzt werden darf. Es ist der zweite Tanztag nach Aufhebung der Beschränkungen. Und immerhin: Das Gros der jungen Leute ist wiedergekommen. Dass einige, die noch im Oktober mit dabei waren, jetzt fehlen, ist normal, sagt Meinel. „Es ziehen auch mal Leute weg.“

Vom Hiphop zum Gesellschaftstanz

Dass sich die jungen Leute im Kreis drehen und versuchen, die Schrittvorgaben für die Disco-Samba umzusetzen, ist mit Sicherheit auch der Wunsch vieler Eltern. „Die wollten, dass ich hierher gehe“, sagt der 15-jährige Tobias Heinnig. Lysann Zötzsche hat bereits Hiphop getanzt, jetzt probiert sie es mit den gängigen Gesellschaftstänzen.

Wer wen zu grüßen hat

Für viele Eltern dürfte aber ein spezieller Teil des Tanzkurses von besonderem Interesse sein: das sogenannte Antiblamierprogramm, in dem es um die Grundlagen im gesellschaftlichen Umgang geht. Wer also wen zu grüßen hat und wann wer dabei aufstehen muss, wie Meinel sagt. „Die Jugendlichen lernen aber auch, was die 20-vor-vier-Stellung von Messer und Gabel bedeutet“, eben eine Esspause. Und die Jungen erfahren, wie eine Krawatte gebunden wird.

Steigende Tanzbegeisterung

Das aber lässt sich im Zweifel auch online vermitteln, bei den richtigen Schritten und Bewegungen zur Tanzmusik funktioniert das so nicht. Thomas Meinel und Assistentin Jasmin Brauer freuen sich deshalb, dass es wieder losgegangen ist – und das keineswegs nur mit den Schultanzkursen. „Die Tanzbegeisterung ist in den letzten Jahren gewachsen“, so Meinel. Corona sorgte dann für einen Dämpfer. In der Regel ist die Nachfrage auch in Borna groß. Bei den Erwachsenenkursen erstreckt sich das Altersspektrum von Mitte 20 bis 84.

Keine Wunder zu erwarten

Sie alle haben monatelang zwangspausiert. Wunder auf der Tanzfläche sind danach erst einmal nicht zu erwarten. Für die Bornaer Dienstagstänzer geht es deshalb jetzt vor allem erst einmal um eins – um Wiederholung.

Von Nikos Natsidis