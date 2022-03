Diska-Markt Kitzen: Streit um Neubau bei Pegau geht in die nächste Runde

Pegau

Ein klares Ja! Zahlreiche Einwohner aus dem Pegauer Ortsteil Kitzen sprechen sich für den Neubau eines kleinen Einkaufsmarktes im Dorf aus. Genauer: 722 Unterschriften sind bei der Sammlung von Befürwortern des Vorhabens zusammengekommen. Die Liste ist an Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) und Landrat Henry Graichen (CDU) übergeben worden. Der Kitzener Carsten Iwan hofft nun, dass der Plan mit dem Discounter endlich wieder Fahrt aufnimmt.

Die Initiatoren, der Investor und die Kritiker

Doch von vorn: Seit Jahren bildet Iwan gemeinsam mit Thomas Rößner (beide Stadträte der Wählervereinigung Bürger für Kitzen mit Ortsteilen) und Antje Müller (Ortschafträtin der Gruppierung) die treibende Kraft hinter dem Willen vieler Einwohner, eine Einkaufsgelegenheit ins Dorf zurückzuholen. Denn die fehlt schon lange.

Nun gibt es mit dem Unternehmen Schützenhaus Suhl Immobilien GmbH & Co. KG aus Oldenburg einen Investor, der einen Diska-Markt an der Eisdorfer Straße plant. Zwar nahm das Vorhaben schnell konkrete Formen an, doch mittlerweile hat es einige Dämpfer bekommen. Unter anderem von den künftigen Nachbarn des Geschäfts. Ortsvorsteher Peter Kretschmer (Bürger für Kitzen mit Ortsteilen) gehört dazu. Er sammelte 25 Unterschriften von Einwohnern, die sich gegen das Vorhaben aussprechen.

Bürgerstiftung will Befürwortern Stimme geben

Die neue Unterschriftenliste ist nun eine Reaktion auf eben diesen Gegenwind. Die in Kitzen ansässige „Regionale Bürgerstiftung Leipziger Neuseenland“, künftige Trägerin der Kirche St. Nikolai, hat sich laut Iwan aufgemacht, den Unterstützern des Diska-Einkaufsmarktes eine Stimme zu geben. „Es haben potentielle Kunden aus 20 Orten der Städte Pegau, Lützen, Markranstädt, Zwenkau und Leipzig unterschrieben“, sagt Iwan.

Das sind, wie er als Einzugsbereich vermutet hatte, die Orte, die bis zu fünf Kilometer von Kitzen entfernt sind. Nun hoffe er, dass gegenüber dem Landratsamt als Genehmigungsbehörde die „positive Erwartungshaltung der Einwohner von Kitzen und der benachbarten Orte ausreichend zum Ausdruck“ gebracht werden kann.

Landratsamt prüft

Ende März soll es ein Treffen zwischen der Stadtverwaltung Pegau, dem Landratsamt und dem Investor geben. Vorrangig werde es dann wohl um die rechtlichen Grundlagen für die Bebauung auf dem fraglichen Grundstück gehen. Schon vorab habe das Landratsamt mitgeteilt, dass das Vorhaben trotz der Widersprüche von Seiten der künftigen Nachbarn nicht aussichtslos ist.

Zu prüfen ist derzeit, habe Landrat Graichen informiert, ob die konkrete Lage des Platzes dem Innenbereich zuzuordnen ist. „Sollte diese Prüfung zu einer Möglichkeit der Genehmigung kommen, wird diese erteilt“, habe er gesagt, so Iwan.

Iwan rechnet mit Klagen gegen Baugenehmigung

Sollte aber die Prüfung negativ ausfallen beziehungsweise eine Klage gegen die Baugenehmigung Erfolg haben, werde ein paralleler Weg zusätzlich gegangen. Der da heißt: Vorhaben- und Erschließungsplan. „Bei diesem wird die Bevölkerung mit ihren Einwänden und Zustimmungen mit einbezogen“, macht Iwan deutlich.

Von Julia Tonne