Diskotheken im Lockdown: Großbardauer Klaus-Dieter Krinke hofft auf baldige Öffnung

Großbardau

Sein Leben ist ein Tanz auf dem Vulkan. Er braucht die wummernden Bässe, die zuckenden Blitze. Klausi, wie ihn die Freunde rufen, ist in seinem Element, wenn unter ihm die Erde wankt und schwankt, wenn es blubbert und brodelt. Doch wehe, es ist totenstill. Dann hält er sich die Ohren zu und möchte schreien. Nein, den auf leisen Sohlen daher kommenden Partykiller namens Corona hatte er nicht auf der Rechnung – schon gar nicht auf seine alten Tage.

Es möge die Ruhe vor dem Sturm sein, hofft Klaus-Dieter Krinke, ... dem Sturm auf die Tanzflächen: „Es geht auf jeden Fall weiter, die Diskotheken sterben niemals aus“, sagt er trotzig. Die Friedhofsstille ist für den 64-Jährigen schwer zu ertragen. In jenem Alter, in dem andere in Rente gehen, denkt Klausi an alles – nur nicht an Ruhestand. Kein Wunder: Das El Ritmo ist die Erfüllung seines Lebenstraums. Bis zuletzt tummelten sich hier an Wochenenden fast 300 Tanzwütige.

Er überlebte schwere Krankheiten

Er durchschritt manch tiefes Tal. Schwer erkrankt habe er dem Tod mehrfach ins Auge geblickt. Doch was ihn nicht umbringt, macht ihn stark. So werde es auch nach der langen Corona-Zwangspause sein. Davon sei er überzeugt, sagt der Herr des 800-Quadratmeter-Tanztempels. Soforthilfe und Überbrückungsgelder hätten ihn am Leben gehalten. Er nutzte die Zeit für Um- und Ausbauten: Elektrik, Obergeschoss, Kanalisation. Er investierte in Lichtshow und Lasertechnik.

Zur Galerie Betreiber Klaus-Dieter Krinke (64) hofft auf Öffnung spätestens im Herbst

Aufgewachsen ist er in Waldheim. Schon in frühester Jugend zog es ihn zur Disko. Er kannte alle Tanzschuppen in seiner Nähe: Schwan, Flemming, Staupitzbad. Wie beim Line-up seiner DJs achtete Klausi auch in seinen beruflichen Tätigkeiten auf Vielfalt. Was war er nicht alles: Papierwerker, Lokführer, Rangierleiter, Immobilienmakler, Bauleiter, Hausmeister. Als Hausmeister will er demnächst wieder ran. Er müsse schließlich Geld verdienen.

Klaus-Dieter Krinke – der Selfmademan

Als er vor einer halben Ewigkeit das Angebot bekam, in der Großbardauer Disco einzusteigen, überlegte er nicht lange. Seitdem pendelt er beinahe täglich zwischen seiner Heimat Kriebstein und dem Muldental. Außer die Elektrik macht er im Dance-Club alles selber: Werbung, Fußböden, Putzarbeiten. „Auch die Bühne habe ich alleine gebaut.“ Der Erfolg war für ihn und seine Mitstreiter stets der schönste Lohn: „Vor Corona standen die Massen bis zur Bushaltestelle.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein Team sei bestens eingespielt: „Ob Türsteher, Barkeeper oder Gläsersammler – ohne diese Superunterstützung wäre das alles hier unmöglich“, macht der Selfmademan seiner Mannschaft ein Kompliment. Was nichts daran ändere, dass er von der Kellerbar über die Tanzfläche bis zur Empore der Oberguru sei, wie er es nennt: „Ich nehme die Ware an, fahre die Technik hoch, ja, ich fülle jede einzelne Nebelmaschine.“ Montags sei dann schon wieder alles blitzsauber, sagt er.

Lob aus der Stadtverwaltung

Die Nachbarschaft zu den Großbardauern sei ihm wichtig. Keine hohle Phrase, wie Grimmas Stadtsprecher Sebastian Bachran betont: „Herr Krinke ist kooperativ, wenn es um ganz praktische Dinge wie die Vorbereitung größerer Veranstaltungen im Dorf geht. Bei der 800-Jahrfeier und auch beim Feuerwehrjubiläum beteiligte er sich an der Programmgestaltung.“ Er wolle Leute zusammen bringen, das sei sein Job, sagt Klausi. Er weiß, dass es in der Pandemie genau darum nicht geht.

Dabei beruhige selbst die lauteste Mugge die Seele, sagt der kultige Unternehmer. Die Menschen wollten wieder raus. Der 21-jährige Max Brauner aus Fremdiswalde hält sich an alle Auflagen, um sich und andere zu schützen. Doch seit Corona vermisst er Freunde und Feten sehr: „Es ist doch meine Jugend.“ Die Zeiten, als man Fahrgemeinschaften bildete, um zur Disco nach Großbardau, Frauendorf oder Kleinpelsen zu kommen, seien vorbei. „Du kannst niemanden mehr kennen lernen.“

Hoffnung auf Neustart spätestens im Herbst

Er sei eine richtige Musiksau, sagt Allrounder Krinke über sich. Er sei für jeden Geschmack offen – von Tech House bis Schlager. „Und wehe, der DJ spielt Scheiße. Das höre ich sofort.“ Seine Tattoos und Ringe sind unübersehbar. Dazu der schelmische Blick. Nein, er weiche nicht. Man müsse ihn schon mit den Füßen zuerst raus tragen. Da Musik aus den 40er-, 50er- und 60er-Jahren immer beliebter werde, plane er auch einen Seniorentanz. „Rollstuhlgerecht ist mein Laden schon jetzt.“

Öffnungen noch nicht in Sicht Betreiber von Diskotheken gehören zu den Berufsgruppen, die von der Pandemie am schwersten betroffen sind. Die sächsische Landesregierung arbeitet derzeit an einem Stufenplan zum Ausstieg aus dem Corona-Lockdown. Details eines ersten Entwurfs sickerten kürzlich durch. Danach sollen auch Clubs und Diskotheken unter bestimmten – aber sehr strengen – Bedingungen wieder öffnen dürfen. Entscheidend ist generell der Inzidenzwert auf Kreis- und Landesebene. Unter 200, 100, 50 und schließlich 35 Neuinfizierten in einer Woche pro 100.000 Einwohner treten jeweils neue Lockerungen in Kraft. Der unterste Wert wird noch einmal dahingehend aufgesplittet, wie lang er anhält: eine Woche, drei Wochen oder gar fünf Wochen. Neu ist, dass der Plan nicht allein diese Inzidenzzahlen zugrunde legt, sondern auch den Stand der Corona-Schutzimpfungen und die Auslastungen der Kliniken mit einbezieht. Letzteres war von Medizinern immer wieder gefordert worden. Details dazu werden aber noch ausgehandelt. Für Clubs und Diskotheken gilt nach bisherigen Informationen: Liegt der Inzidenzwert fünf Wochen lang unter 35, dürfen sie wieder öffnen. Im Landkreis Leipzig liegt dieser Wert aktuell leicht unter 100, in der Stadt Leipzig knapp über 50. LVZ

Diskotheken auf dem platten Land hätten es ohnehin nicht leicht. Weil im Sommer immer mehr Openairs stiegen, konzentriere sich das Kerngeschäft im guten alten Club auf das Winterhalbjahr: „Deshalb wünsche ich mir, dass wir spätestens im Oktober öffnen dürfen“, strahlt der Berufsoptimist über beide Ohren. Plötzlich trübt sich seine Miene ein: „Wenn die Infektionszahlen bis dahin noch nicht runter sind und wir weiter geschlossen bleiben, ist meine Existenz bedroht.“

„Dann bricht der Vulkan definitiv aus“

Mit einem Mal tanzt Klausi wieder auf dem Vulkan. 16000 Euro müsse er monatlich einspielen, um die „Bude“ zu rocken. Wo sollten die her kommen, wenn dauerhaft Schicht im Schacht sei, fragt er. Vor allem müssten Nebenkosten gezahlt und Kredite bedient werden. Krinke jammert nicht, er schmiedet Pläne: Die Fassade will er neu gestalten, Krebskranken helfen und „Drei auf dem Pferd“ holen. Drei auf was? „Das sind drei Spitzen-DJs. Wenn die kommen, bricht der Vulkan definitiv aus!“

Von Haig Latchinian