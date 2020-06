Diskussion im Stadtrat: Vermietet das Kulturhaus Böhlen seine Räume zu günstig?

Böhlen

Wie es mit dem geplanten Rathaus-Anbau weitergehen soll, ist Thema der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 25. Juni. Während der letzten Sitzung Ende Mai hatte das Gremium mehrheitlich die Vergabe von Planungsleistungen abgelehnt und damit das Vorhaben zeitweise auf Eis gelegt.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist ein Antrag der drei Fraktionen AfD, CDU und FDP zu Umstrukturierungsmaßnahmen der Leipziger Symphonieorchester GmbH Böhlen und der Kulturbetriebs GmbH Böhlen. Für den ersten Teil des Antrag fordern die Antragsteller, dass sich der Landkreis Leipzig stärker finanziell am LSO beteiligt. Mit der Begründung: Wer die Konzerte der Musiker nutze, solle sich auch finanziell am Orchester beteiligen.

CDU , FDP und AfD fordern auch mehr Miete von Musikschule Ottmar

Darüber hinaus fordern die drei Fraktionen auch eine Umstrukturierung bei der Vermietung von Kulturhaus-Räumen. Laut Antrag gebe die Kulturbetriebs GmbH „Leistungen unentgeltlich bzw. weiter unterhalb der Erstellungskosten“ an das LSO und auch an die Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster ab. So gebe es beispielsweise Nutzungsrabatte, werde der Große Saal, der sonst 1900 Euro pro Abend kostet, für rund 850 Euro an das LSO für Anrechtskonzerte vermietet. Und auch die Musik- und Kunstschule müsse nicht die eigentlich üblichen Mieten zahlen. „In jedem Fall verzerrt diese Form der Leistungsabgabe des betriebswirtschaftliche Ergebnis der Kulturbetriebs GmbH Böhlen negativ“, formulieren es die Antragsteller Falk Jahr, Fraktionsvorsitzender der AfD, Reinhard Eisold ( CDU) und Bernd Seidel ( FDP).

Unmut der Bewohner über weitere Häuser

Ein drittes Thema, das für Diskussionen sorgen dürfte, ist die Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet Ernst-Thälmann-Straße“. Das hat seit einigen Monaten einen neuen Eigentümer, der auf dem Grundstück weitere Häuser plant. Das wiederum ruft den Unmut der dort schon lebenden Bewohner hervor. Sie befürchten, dass mit dem neuen Bebauungsplan die grünen Oasen und kleinen Biotope, die dort im Laufe der vergangenen Jahre entstanden sind, verschwinden. Allerdings hatte Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) schon einmal verdeutlicht, dass der private Eigentümer mit seinem Grundstück machen könne, was er wolle und was rechtlich abgesichert sei. Das Grundstück liege in Verantwortung des Eigentümers. Ob die Bewohner dessen Pläne gut heißen würden oder nicht, sei nicht relevant.

Die öffentliche Sitzung des Stadtrates (diesmal wieder mit Bürgerfragestunde) beginnt am Donnerstag 18.30 Uhr im Kleinen Saal im Kulturhaus.

Von Julia Tonne