Dittmannsdorf

Zu schnell unterwegs ist vermutlich ein 23-Jähriger in Dittmannsdorf gewesen. Der Mann fuhr mit seinem Ford Fiesta auf der Staatsstraße 50 von Kitzscher kommend in Richtung Dittmannsdorf. Kurz nach dem Ortseingang kam er mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn nach links ab. Die Fahrt endete an einem Stromverteilerkasten am Straßenrand. Die Polizei geht davon aus, dass er wohl zu schnell gefahren ist. Der 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. An seinem Auto sowie dem Stromverteilerkasten entstand ein Sachschaden.

Von lvz/ hem