Dittmannsdorf und Braußwig sind zwei Ortsteile der Stadt Kitzscher, die nur durch das Flüsschen Eula getrennt sind. Die Straßenbrücke darüber reicht von einem Ortseingangsschild bis zum anderen. Kein Wunder, dass viele Bewohner ihre beiden Orte als Einheit sehen. Es gibt nur eine Kirche, eine Kegelbahn, und gefeiert wird auch gemeinsam.

Zum Beispiel das jährliche Dorf- und Kinderfest auf dem Spielplatz vor dem ehemaligen Kindergarten. Dort, wo beide Dörfer aneinander stoßen. Im Sommer 2017 wurde etwas größer gefeiert, weil in dem Jahr das nördlich der Eula gelegene Braußwig auf 600 Jahre seit seiner ersten Erwähnung zurückblicken konnte.

Die Orte Braußwig und Dittmannsdorf liegen ganz nah beieinander. Quelle: André Neumann

Als die Organisatoren damals das Fest auswerteten, soll einer diese Frage in die Runde geworfen haben: Wisst ihr eigentlich, dass Dittmannsdorf in vier Jahren auch ein Jubiläum feiern kann? Das hatte zu dem Zeitpunkt selbst Ortschronist Martin Wenk noch nicht auf dem Schirm. Der hatte für das Braußwiger Fest eine Ausstellung vorbereitet und klemmte sich fortan auch hinter die Dittmannsdorfer Historie.

Pegauer Mönche erwähnten Diemarisdorf

Tatsächlich liege in der Universitätsbibliothek Leipzig, erklärt Wenk, ein Dokument mit einer Niederschrift von Mönchen des Klosters Pegau aus dem Jahr 1096. Darin gehe es um einen Handel zwischen zwei Männern, und in dem Zusammenhang werde Dittmannsdorf erwähnt, damals noch Diemarisdorf genannt. Gefunden hat diesen ersten Nachweis der Existenz des Ortes der Historiker und Archivar Paul Kehr (1860 bis 1944), erzählt Martin Wenk weiter.

Zeit also, das Dorf- und Kinderfest wieder einmal etwas größer zu feiern. Das denkt sich auch Torsten Uhlig, der wie Martin Wenk zur Vorbereitungsgruppe der Dorffeste gehört. Ideen dafür gibt es schon, und selbst ein Datum hat die Gruppe schon ins Auge gefasst. Den 17. Juli. Weil es ein besonderes Fest werden soll, den folgenden Sonntag gleich mit.

Blick auf Dittmannsdorf Quelle: André Neumann

Vor dem Problem stehen viele in diesem Jahr

Nur: „Entschieden ist noch nichts“, sagt Uhlig. Seit dem letzten Treffen der Vorbereitungsgruppe sind drei Monate vergangen, und keiner wisse im Moment, wie es weitergeht mit der Corona-Pandemie. „Man weiß nicht, wie man es richtig macht“, sagt Uhlig, und dass viele andere ja vor dem gleichen Problem stünden. In Kahnsdorf sei das jährliche große Parkfest schon abgesagt worden. Und die Stadt Kitzscher plane zwar die Finanzen für ihr Park- und Teichfest ein, habe aber noch keinen Termin festgelegt.

Man wisse ja noch nicht, welche Auflagen es im Juli vielleicht noch gibt, überlegt Uhlig und sagt: „Mit Maske will im Sommer bestimmt niemand auf ein Fest gehen.“ Andererseits ist ja schon das Fest im vorigen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Soll man also jetzt schon eine Band für den Abend buchen, Schausteller und Unterhaltungsangebote für Kinder?

Man wolle jetzt den Januar und Februar abwarten und dann beraten. Aktuell dürfe sich die Gruppe ja ohnehin nicht treffen. Notfalls, sagt Torsten Uhlig, müsste man eben ein Jahr später 925 plus 1 feiern. Das sieht auch Martin Wenk so, der schon mit dem Pfarrer darüber gesprochen hat, die Ausstellung diesmal in der Kirche aufzustellen, wo auch ein Festgottesdienst gefeiert werden soll. „Wir warten ab, wie es weiter geht“, sagt der Ortschronist.

Die Kirche in Dittmannsdorf Quelle: André Neumann

