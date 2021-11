Doch kein Bornaer Start in Karneval – Pegau und Co. aber feiern Fasching

Borna/Pegau

Da kann selbst den optimistischsten Jüngern des Frohsinns der Spaß vergehen. Die neuen Negativrekord-Zahlen in der Corona-Pandemie veranlassen einen weiteren Verein zur Veranstaltungsabsage. Der Carnevalclubs Wyhratal lässt den heutigen Faschingsauftakt-Tag ohne Auftritt verstreichen.

Wyhrataler bedauern Absage

„Auch in diesem Jahr macht uns das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung“, informiert der CCW. „Aufgrund der derzeitigen Lage und den nun geltenden Regelungen sind wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Borna zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Schlüsselübergabe am 11.11. nicht möglich ist. Wir bedauern diese Entscheidung sehr, jedoch bleibt uns derzeit keinerlei Spielraum.“ Vorgesehen war die „Machtübernahme“ für heute, 18.11 Uhr. Dennoch wolle der Verein die Hoffnung nicht aufgeben, „bunt durch die 5. Jahreszeit zu kommen“.

Groitzscher zeigen ein Video

Wie nun die Wyhrataler hatten zuvor schon der Groitzscher Carneval Club und der Carnevalsverein „Schnaudertaler Burgnarren“ den Verzicht auf ihren gemeinsamen Saisonstart auf dem Markt erklärt. In Missmut und Trauer fragt der CSB: „Schreibt man abgesaGGGt nun eigentlich mit 2 G oder 3 G?“ Und der GCC kündigt auf seiner Homepage zumindest ein Auftaktvideo für 11.11 Uhr an: „Steigt mit uns auf den Groitzscher Wasserturm“.

Pegauer sind auf dem Markt präsent

Hingegen halten die Närrinnen und Narren anderer Kommunen an der Tradition fest, wenn auch teils in veränderter, verkleinertem Format. Auf dem Markt der Elsterstadt hat gestern schon die Bühne vorm Rathaus gestanden, die die Protagonisten vom Pegauer Karneval-Klub heute erklimmen. Die amtierenden Prinzenpaaren fahren mit dem Kremser durch die Stadt und verteilen an der Schule zur Frühstückspause Bonbons. Dann werden die zwei neuen Prinzenpaare aus Groitzsch abgeholt. Das kleine Bühnenprogramm beginnt 11 Uhr, kurz darauf soll dem Bürgermeister der Rathausschlüssel abgenommen werden.

Geithainer und Kitzscheraner holen Schlüssel

Beim Geithainer Carneval Club muss zwar auf die sonstigen Veranstaltungen verzichtet werden. Zum 11.11. aber sind die Faschingsjünger dieses GCC ebenfalls aktiv. Ab 10.30 Uhr sind sie am Rathaus zu finden.

Auch der Karnevalverein Kitzscher holt sich den Schlüssel vom Rathaus. Zuvor werden der Gardetanz und das neue Prinzenpaar präsentiert. Ins Gebäude dürfen die Feiernden zwar nicht, „aber die Stadt hat hinter dem Rathaus für uns extra was vorbereitet“, lädt der KVK ein.

Röthaer bitten um Nachweis bei 2-G-Regel

Ohne Einschränkung geht es beim Karneval Club Rötha ebensowenig. „Unter der Vorgabe der 2-G-Regel werden wir diesen Donnerstag das Rathaus stürmen und uns den Schlüssel wiederholen“, teilt er mit. Ab 10.30 Uhr zeigt er ein kleines Programm. „Bitte denkt an euren Impfnachweis oder Genesenennachweis, gegebenenfalls muss dieser vor Ort gezeigt werden.“ Der Mund-Nasen-Schutz sei wichtig. Ins Rathaus gehe es nicht, „die Toilette steht aber zur Verfügung“.

