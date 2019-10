Doch kein Radschnellweg zwischen Rötha und Borna

Rötha

Die Idee wurde gepriesen und hochoffiziell gelobt, letztlich aber doch abgeschmettert. Einen drei bis vier Meter breiten Schnellweg für Radfahrer entlang der jetzt noch existierenden Bundesstraße 95 zwischen Böhlen, Rötha und Borna wird es nicht geben. Das sächsische Wirtschaftsministerium (SMWA) stuft das Vorhaben als nicht förderfähig ein.

Damit bleibt es dabei, dass nach Fertigstellung der Autobahn 72 bis Rötha die B 95 anhand der bestehenden Pläne zurückgebaut wird und durchgängig einen rund 2,50 Meter breiten Geh- und Radweg auf einer Seite der verbleibenden zweispurigen Straße erhält.

Idee des Röthaer Ingenieurs Wolfgang Blumstengel wurden Hoffnungen gemacht

Dabei hatten die sächsische Regierung und insbesondere das Wirtschafts- und Verkehrsministerium der Initiativgruppe um den Röthaer Ingenieur Wolfgang Blumstengel durchaus Hoffnung gemacht. Erst hatte derfür seinen Vorschlag einen Preis beim Sächsischen Mitmachfonds erhalten, dann hatte das Wirtschaftsministerium sogar angekündigt, die Ausschreibung für den Rückbau der B 95 zu stoppen. Denn für einen breiteren Radschnellweg hätten die Pläne geändert werden müssen.

Das Wirtschaftsministerium ist zu der Überzeugung gelangt, dass ein Radschnellweg, wie ihn der Bund mit 75 Prozent fördern würde, allenfalls zwischen Leipzig und Markkleeberg in Frage komme, nicht aber im weiteren Verlauf nach Süden bis Borna.

Wolfgang Blumstengel auf der Brücke über die A 72 bei Rötha. Er machte sich für einen Radschnellweg zwischen Leipzig und Borna stark – allerdings ohne Erfolg. Quelle: André Neumann

Kriterien dafür seien laut SMWA unter anderem „mindestens 2000 Radfahrende pro Tag im Alltagsradverkehr“. Diese würden, sagt Ministeriumssprecherin Kathleen Brühl, „ selbst bei positiven Annahmen auch nicht in der Zukunft“ erreicht. Deswegen kommt das Ministerium zu dem Schuss: „Ein Antrag hätte keinerlei Aussicht auf Erfolg beim Bund.“

Zugleich betont Brühl, dass mit dem teilweisen Rückbau der B 95 erstmals ein durchgängiger Radweg zwischen Borna und Rötha errichtet wird.

Beerdigung des Projektes durch die Behörde sei Täuschung

Wolfgang Blumstengel sieht in der Beerdigung des Projektes durch das SMWA nicht nur eine Absage an den Radschnellweg bis Borna, sondern er kritisiert auch den Politikstil, der seiner Ansicht nach hinter dem Vorgehen der Regierungsbehörden steckt. Mit dem Preis und der Ankündigung, den Rückbau vorläufig zu stoppen, seien falsche Erwartungen geweckt worden. Das Verhalten der Ämter, sagt Blumstengel, könne nur „als bewusste Täuschung verstanden werden“.

Dem hält das SMWA entgegen: „Beim Mitmachfonds der Staatsregierung durfte jede Bürgerin und jeder Bürger teilnehmen und eigene Ideen für die Weiterentwicklung des Freistaates einbringen. Auch Herr Blumstengel hat die Gelegenheit wahrgenommen und mitgemacht.“ Die Idee vom Radschnellweg zwischen Borna und Leipzig, sagt Sprecherin Brühl, hätten nicht nur die Jury, sondern auch das SMWA spannend gefunden.

Der Radschnellweg zwischen Leipzig und Borna kommt nicht, nur ein normaler Streifen wird für Radler gebaut. Quelle: André Neumann

Enttäuschung via Brief an sächsischen Ministerpräsidenten

In Briefen an den Landrat des Landkreises Leipzig und an den sächsischen Ministerpräsidenten drückt der Röthaer seine Enttäuschung aus. Auch darüber, dass ein besonderer Umstand bei der Bewertung keine Berücksichtigung gefunden habe. Dass nämlich in Gestalt der für den Rückbau vorgesehenen B 95 eine Radschnellweg-Trasse faktisch schon vorhanden sei.

Das SMWA will die „zwischenzeitlich angehaltene Ausschreibung für einen in der Endfassung etwa zehn Kilometer langen Radweg zwischen Borna und Rötha“ nun fortführen, „damit der Bau im nächsten Sommer ohne Verzögerungen endlich beginnen kann“, sagt Kathleen Brüh.

B 95 wird zurückgebaut und bekommt normalen Radweg

Die jetzige B 95 werde nach dem Rückbau zwei Fahrstreifen mit je 3,50 Meter Breite haben, teilt Isabel Siebert, die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit und ergänzt: „Im Zuge des Rückbaus der B 95 wird 2020 und 2021 in mehreren Bauabschnitten eine durchgehende Radfahrverbindung von Rötha über Espenhain bis nach Borna mit mindestens 2,50 Metern Breite geschaffen.“

Wolfgang Blumstengel kann den Ankündigungen wenig Positives entnehmen. Wenn jetzt alles so umgesetzt werde „wie bereits vor zehn Jahren geplant“, schreibt er an Landrat Henry Graichen, dann bleibe eine „rückständige, völlig auf Autoverkehr fixierte Mobilität.“

Die Urkunde vom Mitmachfonds, kündigte Blumstengel gegenüber Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) an, gebe er zurück. Nicht aber das Preisgeld. Denn man habe, das würden auch Verkehrsplaner bestätigen, „einen guten Job gemacht“.

Von André Neumann