Döner aus Regis helfen krebskranken Kindern

Regis-Breitingen

Döner essen für einen guten Zweck. Das geht am 24. November in Regis-Breitingen – im „Bistro Orient“ von Hüseyin Bayram in der Rathausstraße 15. An dem Tag, einem Sonntag, gibt es dort von 11 bis 21 Uhr nur Döner und Getränke. Und alle Einnahmen, so heißt es in der Ankündigung, gehen an das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig in Markkleeberg.

Hinter der Aktion stehen neben dem Bistro-Betreiber zwei Deutzener Vereine und eine Spenden-Initiative aus Neukieritzsch. Für Jens Buder vom Verein „Gemeinsam für Deutzen“ ist das ein Zeichen für ein gesundes Miteinander der drei Orte.

Dönerimbiss: Erst Sponsor – dann Brandschaden

Buder kennt auch genau die Geschichte hinter der Aktion. Es begann damit, erzählt er, dass der Bistro-Betreiber Geld für das Deutzener Parkfest im vergangenen Sommer gesponsert hatte. Später jedoch wurde bei ihm eingebrochen, so Buder, und im Oktober 2018 verwüstete ein Feuer den Imbiss. Die Polizei führte den Brand auf einen technischen Defekt zurück. Erst vor wenigen Wochen, am 21. September, konnte Bayram sein Geschäft wieder öffnen.

Jedenfalls beratschlagten die Mitglieder im Deutzener Verein, dem Veranstalter des Parkfestes, ob sie nach den Ereignissen des vergangenen Jahres Hüseyin Bayram das Geld wieder zurückgeben sollten. Die Deutzener waren sich einig – nur der Unternehmer aus Regis wollte es nicht annehmen.

Aktion für an Krebs erkrankte Kinder

„ Hüseyin hat uns gefragt, ob wir jemanden kennen, der etwas für Kinder macht“, erinnert sich Jens Buder. Dem fiel sogleich der Freundeskreis um den Neukieritzscher André Karsupke ein, der seit mehreren Jahren mit Krawallbär-T-Shirts Geld fürs Bärenherz sammelt. Dorthin floss das Geld, und der Regiser habe sogar noch etwas obendrauf gepackt.

So schloss sich der Kreis, und alle gemeinsam verabredeten sich zu einer Aktion für an Krebs erkrankte Kinder. Das war sogar noch vor dem Brand gewesen. Weil der dazwischenkam, findet der Döner-Aktionstag fürs Kinderhospiz erst jetzt statt, so Buder.

Am 24. November wird Huseyin Bayram nicht allein hinterm Tresen seines Bistros stehen, sondern er wird Verstärkung haben von beiden Deutzener Vereinen und vom Krawallbär. „Wir hoffen auf regen Zuspruch“, sagt Jens Buder.

Von André Neumann