Dörferbus startet durch Röthaer Ortsteile

Vor zwei Jahren sah es noch so aus, als würden die zu Rötha gehörenden Dörfer fast gänzlich vom öffentlichen Nahverkehr abgehängt. Mit der Einführung des neuen Nahverkehrskonzeptes „Neuseenland in Fahrt“, so schien es, würden die Busse einen Bogen um die Ortsteile Espenhain, Mölbis, Oelzschau, Kömmlitz und Pötzschau machen.

Damals hagelte es Proteste, Eingaben und Hinweise aus der Bevölkerung. Dessen Ergebnis war die neue Buslinie 275, die die Orte mit Rötha verbinden soll. Angekündigt worden war die neue Linie schon auf einer Bürgerversammlung im Dezember 2018 für Sommer 2019.

Dörferbus startet mit Fahrplanwechsel am 15. Dezember

Nun hat es noch einmal länger gedauert, aber mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember soll der Dörferbus nun Wirklichkeit werden. Dreimal täglich können Einwohner von Mölbis, Kömmlitz, Oelzschau, Kleinpötzschau, Großpötzschau künftig von Montag bis Freitag nach Rötha fahren.

Um 5.24 Uhr, 8.13 Uhr und 11.13 Uhr startet der Bus jeweils in Mölbis, dreht eine Runde über Kömmlitz, Oelzschau, Kleinpötzschau und Großpötzschau, um nach 21 beziehungsweise 23 Minuten erst die Lessingstraße und dann den Markt in Rötha zu erreichen.

Von dort begeben sich die Busse wenige Minuten später auf die Rücktour über die Haltestelle in der Röthaer August-Bebel-Straße und an der Schule in Espenhain, um dann wieder Mölbis, Kömmlitz, Oelzschau, Klein- und Großpötzschau anzufahren.

Amtsangelegenheiten, Arztbesuche, Sparkassenbus

Die Zielgruppe, an die sich das neue Angebot hauptsächlich richtet, formuliert der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) im Werbeflyer für die 275 indirekt selbst: Von Amtsangelegenheiten, Arztbesuchen, Sparkassenbus und Einkäufen in Apotheke, Bäckerei oder Supermarkt ist dort die Rede.

So fährt die neue Buslinie 275. Quelle: MDV

Dafür haben die Nutzer der Linie zwischen Ankunft und Abfahrt des nächsten Busses drei Stunden Zeit. Wenn die nicht reichen, oder wenn Fahrgäste erst die dritte Fahrt nutzen, dann bestehe laut MDV die Möglichkeit, „ später mit Umsteigen über Kitzscher oder Espenhain zurück in die Ortsteile zu fahren“, heißt es beim MDV.

Ob das Beförderungsangebot die Mobilitätsbedürfnisse der Ortsteilbewohner bedient, wird sich erst zeigen müssen. „Das muss man beobachten“, sagt Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn. Ein Manko ist auch aus seiner Sicht der fehlende Halt in Espenhain auf der Hinfahrt nach Rötha, auf der der Bus direkt am Supermarkt entlang fährt. Grund dafür sei laut Eichhorn, dass kein öffentliches Grundstück für eine Haltestelle vorhanden ist.

Fehlender Halt des Busses in Espenhain

Jens Dittrich, Stadtratsmitglied der Fraktion Röthaer Land, sieht neben dem fehlenden Halt in Espenhain zwei weitere Schwächen des neuen Angebotes. „Der erste Bus fährt zu früh, zu der Zeit hat in Rötha kein Arzt, kein Geschäft und kein Amt geöffnet.“ Er frage sich, wer den benutzen soll. Außerdem fehle eine direkte Anbindung des Dörferbusses zur S-Bahn in Böhlen.

Am Montag, 16. Dezember, wird die Linie 275 zum ersten Mal bedient. Am 19. Dezember soll sie feierlich eröffnet werden. Dazu bietet das Busunternehmen Thüsac, das die Linie fährt, allen Interessenten eine kostenlose Fahrt 8.13 ab Mölbis und eine Informationsveranstaltung im Trauzimmer im Röthaer Rathaus an.

Bürgermeister Eichhorn hofft auf reichlich Fahrgäste und will die alle im Bus persönlich begrüßen sowie in Rötha vom Markt bis zum Trauzimmer begleiten. Dort werden Mitarbeiter der Thüsac Fragen zur neuen Linie und zum Personennahverkehr insgesamt beantworten. Angekündigt wird ein informativer und unterhaltsamer Vormittag. Mit dem Bus um 11.42 Uhr können alle, die möchten, kostenlos zurück nach Hause fahren.

Von André Neumann